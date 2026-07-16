В жару кожа нуждается в особом уходе: что стоит изменить

Уход за кожей. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Летняя жара — это испытание не только для самочувствия, но и для кожи. Высокая температура, палящее солнце, сухой воздух и постоянная потеря влаги заставляют кожу работать буквально на пределе возможностей. Именно поэтому летом обычного ухода уже недостаточно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Основные правила ухода за кожей летом

По словам врачей, кожа первой подвергается воздействию жары. Она помогает организму охлаждаться, защищает от солнечного излучения и не позволяет терять слишком много влаги. Но если эту естественную защиту не поддерживать, могут появиться сухость, раздражение, покраснение и даже пигментные пятна.

Одно из главных правил лета — ежедневно пользоваться солнцезащитным кремом. Причем не только во время отдыха на пляже. Ультрафиолет действует даже тогда, когда вы просто гуляете по городу или сидите у окна. Он постепенно повреждает клетки кожи, ускоряет ее старение и повышает риск развития серьезных заболеваний.

Не менее важно следить за уровнем увлажнения. В жару организм активно охлаждается за счет потоотделения, поэтому запасы воды быстро истощаются. Это сразу сказывается на коже: она становится менее эластичной, теряет естественное сияние, может шелушиться или, наоборот, начать вырабатывать больше кожного сала.

Кстати, жирная кожа тоже нуждается в увлажнении. Это одно из самых распространенных заблуждений — думать, что если лицо блестит, крем можно не использовать. На самом деле избыток себума не означает, что клеткам хватает влаги.

Специалисты также напоминают, что ни один крем не заменит достаточного количества воды. Летом организм теряет не только жидкость, но и важные минералы. Если приходится много времени проводить на солнце или активно заниматься спортом, стоит позаботиться о регулярном восполнении водного баланса.

Еще одна проблема жаркой погоды — окислительный стресс. Из-за солнца и высоких температур в клетках образуется больше свободных радикалов, которые постепенно разрушают коллаген, ухудшают тон кожи и способствуют появлению морщин. Именно поэтому в летнем уходе уместны средства с антиоксидантами, например с витамином С. Они помогают коже легче переносить воздействие внешних факторов.

Не стоит забывать и об очищении. В жару многие пытаются умываться чаще или используют агрессивные средства, чтобы избавиться от жирного блеска. Но это только ослабляет естественный защитный барьер кожи. Гораздо лучше выбирать мягкие гели или пенки, которые хорошо очищают, но не пересушивают.

Летний уход состоит не из одного "волшебного" средства. Лучший результат дает сочетание простых привычек: регулярное использование средств с SPF, достаточное количество воды, легкое увлажнение, деликатное очищение и средства с антиоксидантами. Именно такой комплекс помогает коже легче пережить жару и дольше оставаться здоровой и ухоженной.

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