Трихологи назвали оптимальную частоту мытья волос

Мытье волос. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Многие пытаются найти "идеальный график" мытья волос, но на самом деле его не существует. То, что подходит одному человеку, может совершенно не подойти другому. Лучше всего ориентироваться не на популярные советы из интернета, а на состояние волос и кожи головы.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Правильное мытье волос

Если волосы быстро становятся жирными, не стоит специально ждать еще день-два только потому, что "так полезнее". Современные мягкие шампуни позволяют мыть голову даже ежедневно, если в этом есть необходимость.

Владельцам нормальных волос обычно достаточно двух или трех мытий в неделю. За это время волосы не теряют свежести, а кожа головы чувствует себя комфортно.

Сухие, осветленные или поврежденные волосы лучше не мыть слишком часто. Обычно оптимально делать это раз в три-четыре дня, чтобы не лишать их естественной защиты и не усугублять сухость.

Отдельного внимания требуют вьющиеся или пористые волосы. Они дольше сохраняют ухоженный вид, ведь естественный жир медленнее распределяется по длине. Именно поэтому частое мытье им чаще всего не требуется.

Есть простой ориентир, который работает почти всегда: волосы стоит мыть тогда, когда они уже потеряли свежесть, а не потому, что наступил определенный день недели.

Не менее важно правильно подобрать средства по уходу. Шампунь следует выбирать в соответствии с типом кожи головы, после мытья использовать кондиционер, а перед сушкой феном или укладкой не забывать о термозащите. Так волосы дольше будут оставаться мягкими, блестящими и ухоженными.

Ранее мы писали о том, какие стрижки понравятся тем, у кого мало времени на укладку. Естественный объем будет обеспечен с самого утра.

Также Новини.LIVE поделились советами специалистов, которые рассказали о нюансах ухода за окрашенными волосами. Сохранить насыщенный цвет в течение нескольких месяцев вполне реально.