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Топ трендовых упражнений, что эффективно сжигают жир на животе

21 января 2025 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как убрать жир на животе - трендовые и действенные упражнения
Девушка занимается спортом. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Если мечтаете о плоском и подтянутом животе, стоит обратить внимание на йогу. Это не только о гибкости и спокойствии, но и о мощном инструменте для укрепления мышц кора. Добавьте в свой день несколько асан, и результат не заставит себя ждать.

Об этом пишет Eat This, Not That.

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Поза лодки (Navasana)

Эта поза — идеальный старт для тех, кто хочет активизировать мышцы живота. Сядьте на коврик, выпрямите ноги, а руки расположите позади себя. Затем поднимите ноги так, чтобы голени стали параллельными к полу, а спину держите ровной. Для большего эффекта вытяните руки вперед и попробуйте выпрямить ноги, образуя форму буквы "V". Задержитесь в этом положении на несколько глубоких вдохов.

Практиковать йогу очень полезно для фигуры
Поза лодки. Фото: Freepik

Поза планки (Phalakasana)

Универсальное упражнение, которое укрепляет тело и сжигает лишний жир. Станьте в положение для отжимания, держа руки прямо под плечами. Тело должно образовывать ровную линию от головы до пяток. Для разнообразия можно попробовать боковую планку, подняв одну руку или ногу. Так вы дополнительно активизируете мышцы живота.

Планку нужно делать ежедневно
Планка. Фото: Freepik

Поза "Собака, смотрящая вниз" (Adho Mukha Svanasana)

Эта асана не только снимает напряжение, но и активно включает в работу мышцы кора. Встаньте на руки и колени, затем поднимите бедра кверху, образуя перевернутую букву "V". Следите, чтобы пятки касались пола. Глубоко дышите, задерживая позу на несколько секунд.

Эффективное упражнение для похудения
Поза "Собака, смотрящая вниз". Фото: Freepik

Поза кобры (Bhujangasana)

Хотите усилить метаболизм и сжечь жир? Ложитесь на живот, руки расположите под плечами. Плавно приподнимите грудь, оставляя таз на полу. Растягивайте шею и дышите глубоко, задерживаясь в позе на несколько секунд. Эта асана восстанавливает энергию и придает бодрости.

Очень полезное упражнение для спины
 Поза кобры (Bhujangasana). Фото: Freepik

Поза мостика (Setu Bandhasana)

Эта поза эффективно работает с мышцами кора. Лягте на спину, согните колени, а стопы поставьте на ширине бедер. Поднимите бедра кверху, сжимая мышцы ягодиц. Удерживайте положение, делая несколько вдохов-выдохов, затем плавно опустите таз.

Сжечь жир на животе поможет лишь спорт
Поза мостика. Фото: Freepik

Поза "Освобождение ветра" (Pavanamuktasana)

Прекрасный завершающий штрих для тренировки. Лягте на спину, подтяните одно колено к груди и обхватите его руками. Задержитесь на несколько вдохов, затем повторите упражнение с другой ногой.

Йога сейчас в тренде
Поза "Освобождение ветра". Фото: Freepik

Эта асана помогает избавиться от вздутия и стимулирует пищеварение.

Ранее мы писали о том, какие продукты не помогут похудеть.

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