Як прибрати жир на животі — трендові й дієві вправи

Дівчина займається спортом. Фото: Freepik

Якщо мрієте про плаский та підтягнутий живіт, варто звернути увагу на йогу. Це не лише про гнучкість і спокій, а й про потужний інструмент для зміцнення м’язів кора. Додайте до свого дня кілька асан, і результат не змусить себе чекати.

Про це пише Eat This, Not That.

Які вправи дієві для фігури

Поза човна (Navasana)

Ця поза — ідеальний старт для тих, хто хоче активізувати м’язи живота. Сядьте на килимок, випряміть ноги, а руки розташуйте позаду себе. Потім підніміть ноги так, щоб гомілки стали паралельними до підлоги, а спину тримайте рівною. Для більшого ефекту витягніть руки вперед і спробуйте випрямити ноги, утворюючи форму літери "V". Затримайтеся у цьому положенні на кілька глибоких вдихів.

Поза човна. Фото: Freepik

Поза планки (Phalakasana)

Універсальна вправа, яка зміцнює тіло та спалює зайвий жир. Станьте в положення для віджимання, тримаючи руки прямо під плечима. Тіло повинно утворювати рівну лінію від голови до п’ят. Для різноманіття можна спробувати бічну планку, піднявши одну руку або ногу. Так ви додатково активізуєте м’язи живота.

Планка. Фото: Freepik

Поза "Собака, що дивиться вниз" (Adho Mukha Svanasana)

Ця асана не лише знімає напругу, а й активно включає в роботу м’язи кора. Встаньте на руки й коліна, потім підніміть стегна догори, утворюючи перевернуту букву "V". Слідкуйте, щоб п’яти торкалися підлоги. Глибоко дихайте, затримуючи позу на кілька секунд.

Поза "Собака, що дивиться вниз". Фото: Freepik

Поза кобри (Bhujangasana)

Хочете посилити метаболізм і спалити жир? Лягайте на живіт, руки розташуйте під плечима. Плавно підніміть груди, залишаючи таз на підлозі. Розтягуйте шию та дихайте глибоко, затримуючись у позі на кілька секунд. Ця асана відновлює енергію й додає бадьорості.

Поза кобри (Bhujangasana). Фото: Freepik

Поза мостика (Setu Bandhasana)

Ця поза ефективно працює з м’язами кора. Ляжте на спину, зігніть коліна, а стопи поставте на ширині стегон. Підніміть стегна догори, стискаючи м’язи сідниць. Утримуйте положення, роблячи кілька вдихів-видихів, потім плавно опустіть таз.

Поза мостика. Фото: Freepik

Поза "Звільнення вітру" (Pavanamuktasana)

Чудовий завершальний штрих для тренування. Ляжте на спину, підтягніть одне коліно до грудей і обхопіть його руками. Затримайтеся на кілька вдихів, потім повторіть вправу з іншою ногою.

Поза "Звільнення вітру". Фото: Freepik

Ця асана допомагає позбутися здуття й стимулює травлення.

