Худшие модные диеты — топ-5 методов, что не работают

Топ-5 опасных диет — модные тренды, которые подвели
Диеты давно стали неотъемлемой частью жизни многих людей, стремящихся сбросить лишние килограммы или просто позаботиться о своем здоровье. Однако врачи предупреждают: не все популярные методики похудения безопасны. Некоторые из них могут нанести больше вреда, чем пользы.
Сайт Новини.LIVE даст перечень диет, которых следует избегать.
Какие популярные диеты могут навредить здоровью
Палео-диета
Эта диета, которая предлагает питаться, как наши предки в доисторические времена, приобрела немалую популярность. Ее сторонники считают, что если исключить из рациона продукты, появившиеся с развитием сельского хозяйства, здоровье значительно улучшится.
Палео-диета позволяет употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, овощи (за исключением помидоров, картофеля и баклажанов), орехи и семена. Запрещает зерновые, молочные продукты, добавлен сахар, соль и даже кофе.
Однако специалисты утверждают, что такая диета исключает ряд важных питательных элементов, в том числе зерновых и молочных продуктов, которые являются источниками клетчатки, кальция и других необходимых веществ.
Кето-диета
Еще один тренд — кетогенная диета, базирующаяся на ограничении углеводов и повышенном потреблении жиров. Хотя она помогает быстро сбросить вес, долгосрочные последствия могут оказаться не лучшими.
Исследования показывают, что кето-диета снижает разнообразие микробиома кишечника и повышает уровень "плохого" холестерина. Низкое содержание клетчатки также плохо влияет на пищеварительную систему и сердце.
Диета с печеньем
Эта популяризированная американским врачом диета предлагает есть специальное печенье с высоким содержанием белков и клетчатки. Однако специалисты отмечают, что такие ограничения не заменят сбалансированное питание.
Диета с яблочным уксусом
Метод предполагает употребление яблочного уксуса, разбавленного в воде, перед едой. Хотя многие верят в ее эффективность для похудения, научных доказательств, подтверждающих эти утверждения, не существует.
Воздушная диета
Эта французская диета — настоящий абсурд. Люди имитируют процесс еды, нюхают и "жуют" воображаемую пищу, но фактически потребляют только соленый суп. В результате организм недополучает питательные вещества, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем.
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