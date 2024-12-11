Худшие модные диеты — топ-5 методов, что не работают

Девушка выбирает фрукты вместо сладкого. Фото: Freepik

Диеты давно стали неотъемлемой частью жизни многих людей, стремящихся сбросить лишние килограммы или просто позаботиться о своем здоровье. Однако врачи предупреждают: не все популярные методики похудения безопасны. Некоторые из них могут нанести больше вреда, чем пользы.

Сайт Новини.LIVE даст перечень диет, которых следует избегать.

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Палео-диета

Эта диета, которая предлагает питаться, как наши предки в доисторические времена, приобрела немалую популярность. Ее сторонники считают, что если исключить из рациона продукты, появившиеся с развитием сельского хозяйства, здоровье значительно улучшится.

Палео-диета позволяет употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, овощи (за исключением помидоров, картофеля и баклажанов), орехи и семена. Запрещает зерновые, молочные продукты, добавлен сахар, соль и даже кофе.

Однако специалисты утверждают, что такая диета исключает ряд важных питательных элементов, в том числе зерновых и молочных продуктов, которые являются источниками клетчатки, кальция и других необходимых веществ.

Молочные продукты. Фото: Freepik

Кето-диета

Еще один тренд — кетогенная диета, базирующаяся на ограничении углеводов и повышенном потреблении жиров. Хотя она помогает быстро сбросить вес, долгосрочные последствия могут оказаться не лучшими.

Исследования показывают, что кето-диета снижает разнообразие микробиома кишечника и повышает уровень "плохого" холестерина. Низкое содержание клетчатки также плохо влияет на пищеварительную систему и сердце.

Диета с печеньем

Эта популяризированная американским врачом диета предлагает есть специальное печенье с высоким содержанием белков и клетчатки. Однако специалисты отмечают, что такие ограничения не заменят сбалансированное питание.

Печенье. Фото: Freepik

Диета с яблочным уксусом

Метод предполагает употребление яблочного уксуса, разбавленного в воде, перед едой. Хотя многие верят в ее эффективность для похудения, научных доказательств, подтверждающих эти утверждения, не существует.

Воздушная диета

Эта французская диета — настоящий абсурд. Люди имитируют процесс еды, нюхают и "жуют" воображаемую пищу, но фактически потребляют только соленый суп. В результате организм недополучает питательные вещества, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

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