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Топ-5 небезпечних дієт — модні тренди, які підвели

11 грудня 2024 09:29
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Найгірші модні дієти — топ-5 методів, які не працюють
Дівчина, що обирає фрукти замість солодкого. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Дієти давно стали невід'ємною частиною життя багатьох людей, які прагнуть скинути зайві кілограми чи просто подбати про своє здоров'я. Проте лікарі попереджають: не всі популярні методики схуднення безпечні. Деякі з них можуть завдати більше шкоди, ніж користі.

Сайт Новини.LIVE дасть перелік дієт, яких варто уникати.

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Палео-дієта

Ця дієта, яка пропонує харчуватися, як наші пращури в доісторичні часи, набрала чималої популярності. Її прибічники вважають, що якщо виключити з раціону продукти, які з’явилися з розвитком сільського господарства, здоров’я значно покращиться.

Палео-дієта дозволяє споживати м'ясо, рибу, яйця, овочі (за винятком помідорів, картоплі та баклажанів), горіхи та насіння. Забороняє зернові, молочні продукти, доданий цукор, сіль та навіть каву.

Проте фахівці стверджують, що така дієта виключає низку важливих поживних елементів, зокрема зернові та молочні продукти, які є джерелами клітковини, кальцію та інших необхідних речовин.

Молочні продукти заборонені в популярній дієті
Молочні продукти. Фото: Freepik

Кето-дієта

Ще один тренд — кетогенна дієта, яка базується на обмеженні вуглеводів і підвищеному споживанні жирів. Хоча вона допомагає швидко скинути вагу, довгострокові наслідки можуть бути не найкращими.

Дослідження показують, що кето-дієта знижує різноманіття мікробіому кишківника та підвищує рівень "поганого" холестерину. Низький вміст клітковини також погано впливає на травну систему та серце.

Дієта з печивом

Ця дієта, популяризована американським лікарем, пропонує їсти спеціальне печиво з високим вмістом білків та клітковини. Однак фахівці наголошують, що такі обмеження не замінять збалансованого харчування.

Дієта на печиві одна з найбільш небезпечних
Печиво. Фото: Freepik

Дієта з яблучним оцтом

Метод передбачає вживання яблучного оцту, розведеного у воді, перед їжею. Хоча багато хто вірить у її ефективність для схуднення, наукових доказів, що підтверджують ці твердження, не існує.

Повітряна дієта

Ця французька дієта — справжній абсурд. Люди імітують процес їжі, нюхають і "жують" уявну їжу, але фактично споживають лише солоний суп. В результаті організм недоотримує поживних речовин, що призводить до серйозних проблем зі здоров’ям.

Раніше ми писали про те,  як легко і без шкоди для здоров'я скинути зайві кілограми

Також ми повідомляли про дієту, яка вже багато років в тренді.

здоров'я дієта тренди схуднення фігура

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