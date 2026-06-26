Тяжелые, сладкие или пряные: какие женские духи меньше всего нравятся мужчинам

Не все женские духи нравятся мужчинам. Фото: Freepik, Depositphoto. Коллаж: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

Выбор духов часто зависит от личных предпочтений, однако некоторые ароматы могут вызывать неоднозначную реакцию окружающих. Эксперты отмечают, что некоторые женские композиции мужчины чаще всего воспринимают как слишком резкие, тяжелые или неуместные. Речь идет не о конкретных брендах, а об отдельных ароматических группах, которые могут производить менее приятное впечатление.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УНІАН.

Тяжелые и насыщенные композиции

К ароматам, которые нередко получают противоречивые оценки, относятся духи с преобладанием мускуса, амбры или уда. Такие ноты создают глубокое звучание, однако в высокой концентрации могут казаться навязчивыми или даже удушающими, особенно в закрытых помещениях.

Слишком сладкие духи

Не всем по душе и композиции с выраженными нотами ванили, карамели, шоколада или сладких ягод. Несмотря на популярность таких ароматов, часть мужчин считает их слишком приторными, из-за чего запах быстро утомляет или кажется чрезмерно насыщенным.

Женщина с духами. Фото: Freepik

Интенсивные цветочные ароматы

В этот список также попадают духи, в которых преобладают роза, жасмин, ландыш или лилия. Если цветочные аккорды слишком концентрированные, аромат может восприниматься как резкий или старомодный. В то же время лёгкие цветочные композиции обычно производят более положительное впечатление.

Восточные и пряные ноты

Парфюмы с корицей, гвоздикой, ладаном, удом и другими специями также нравятся не всем. Эксперты отмечают, что подобные композиции лучше подходят для вечерних выходов или холодного времени года, тогда как в повседневной жизни они могут быть слишком тяжелыми.

Синтетическое звучание

Отдельную категорию составляют ароматы с ярко выраженными синтетическими нотами. Если запах кажется неестественным или напоминает бытовую химию, это может негативно повлиять на общее впечатление от парфюма.

Важен не только аромат, но и уместность

Специалисты отмечают, что даже самый качественный парфюм может восприниматься негативно, если он не соответствует ситуации. Например, тяжелые восточные композиции в офисе или чрезмерно сладкие ароматы на деловой встрече могут вызывать дискомфорт у окружающих. Именно поэтому при выборе духов рекомендуется учитывать не только собственные предпочтения, но и место, время и формат мероприятия.

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