Стилисты назвали процедуру, которая может испортить даже красивые брови

Девушка с красивыми бровями, ножницы. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Стрижка бровей уже давно вызывает споры даже среди самих мастеров. Если в одном салоне вам без колебаний предложат подравнять волоски ножницами, то в другом скажут, что лучше этого не делать и ограничиться коррекцией пинцетом. Именно поэтому многих интересует, действительно ли эта процедура может навредить.

Новини.LIVE расскажет, чем эта процедура может быть вредной.

Все зависит от особенностей волосков, техники выполнения и желаемого результата. Именно поэтому мнения специалистов часто расходятся.

Почему не стоит стричь брови

Многие бровисты не любят использовать ножницы по одной простой причине — после этого брови могут потерять естественный вид. Каждый волосок от природы сужается к кончику, поэтому брови выглядят аккуратно. Когда кончик срезают, волосок становится визуально толще, а сама бровь может выглядеть более жесткой.

Еще один момент, о котором часто говорят мастера, — поведение волосков после стрижки. Иногда они начинают торчать в разные стороны и хуже поддаются укладке. Это случается не у всех, но если волосы сами по себе жесткие, такая проблема вполне возможна. В таком случае даже специальный гель не всегда помогает добиться желаемой формы.

Девушка с красивой формой бровей. Фото: magnific

Некоторые специалисты также считают, что постоянная стрижка может влиять на естественное обновление волосков. Существует мнение, что слишком обрезанные волоски выпадают медленнее, из-за чего новым волоскам сложнее пробиться наружу. Из-за этого иногда появляются вросшие волоски, хотя подтвержденных доказательств того, что так происходит у всех, нет.

Не всем нравится и то, как подстриженные брови ведут себя после окрашивания. Из-за срезанных кончиков отдельные волоски могут стать темнее или гуще, поэтому цвет иногда распределяется неравномерно.

Впрочем, есть и те, кто не видит в этой процедуре ничего плохого. Если волоски очень длинные и выбиваются из общей формы, легкое подравнивание помогает сделать брови более аккуратными. Особенно это актуально для людей с густыми и непослушными бровями.

К тому же далеко не все сталкиваются с негативными последствиями. У многих после стрижки волоски продолжают расти так же, как и раньше, без каких-либо изменений. Именно поэтому часть мастеров спокойно использует ножницы в своей работе, если видит, что это действительно улучшит результат. В итоге все сводится к индивидуальным особенностям.

Ранее мы писали о том, какой макияж может только испортить внешний вид. Не стоит допускать таких ошибок, если хотите выглядеть моложе, а не наоборот.

Также Новини.LIVE сообщали, как восстановить поврежденные ногти после длительного использования гель-лака. Для этого может понадобиться лишь правильный уход и миндальное масло в домашних условиях.