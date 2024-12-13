Рубашка из 90-х снова в тренде - с чем носить ее в 2025 году

Девушка с клетчатой ​​рубашкой на поясе. Фото: Freepik

Хотя клетчатые рубашки время от времени выходят из моды, в 2025 году они снова станут настоящим must-have в гардеробе. Стилисты подтверждают: этот универсальный элемент одежды не теряет актуальности, ведь его можно легко вписать в любой образ — от повседневного до элегантного.

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Почему рубашка в клеточку снова на пике популярности

Клетчатая рубашка всегда умело адаптировалась к модным веяниям. В 90-х она стала символом гранж-культуры, а в 2000-х — элементом модных образов с леггинсами. Сегодня ее активно возвращают в тренды известные бренды, такие как The Row и Bottega Veneta, демонстрируя современные интерпретации классического дизайна.

Девушка в клетчатой рубашке. Фото с Instagram

Как носить клетчатую рубашку в 2025 году

Этот элемент гардероба идеально подходит для создания многослойных комплектов. Летом рубашку можно надеть поверх футболок или топов, а зимой — сочетать с гольфами или лонгсливами.

Девушка в стильном образе с рубашкой. Фото с Instagram

Рубашка в клетку стильно смотрится в ансамбле из:

прямыми джинсами или классическими черными брюками;

обувью на каблуке, челси или уггами;

минималистичными аксессуарами для создания завершенного образа.

Зимний образ с рубашкой. Фото с Instagram

Что делает рубашку в клеточку такой особенной

Клетчатая рубашка сочетает в себе комфорт и стиль, что делает ее универсальным выбором для любой ситуации. В 2025 году дизайнеры предлагают новые способы ее стилизации: от минималистических луков до эффектных образов для вечеринок.

В целом, не спешите прятать свои клетчатые рубашки в шкаф. Они могут снова стать любимой вещью в вашем гардеробе, помогая создавать стильные и современные образы.

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