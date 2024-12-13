Рубашка из 90-х снова в тренде - с чем носить ее в 2025 году

Рубашка из 90-х возвращается в моду — как и с чем ее носить
Хотя клетчатые рубашки время от времени выходят из моды, в 2025 году они снова станут настоящим must-have в гардеробе. Стилисты подтверждают: этот универсальный элемент одежды не теряет актуальности, ведь его можно легко вписать в любой образ — от повседневного до элегантного.
Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Почему рубашка в клеточку снова на пике популярности
Клетчатая рубашка всегда умело адаптировалась к модным веяниям. В 90-х она стала символом гранж-культуры, а в 2000-х — элементом модных образов с леггинсами. Сегодня ее активно возвращают в тренды известные бренды, такие как The Row и Bottega Veneta, демонстрируя современные интерпретации классического дизайна.
Как носить клетчатую рубашку в 2025 году
Этот элемент гардероба идеально подходит для создания многослойных комплектов. Летом рубашку можно надеть поверх футболок или топов, а зимой — сочетать с гольфами или лонгсливами.
Рубашка в клетку стильно смотрится в ансамбле из:
- прямыми джинсами или классическими черными брюками;
- обувью на каблуке, челси или уггами;
- минималистичными аксессуарами для создания завершенного образа.
Что делает рубашку в клеточку такой особенной
Клетчатая рубашка сочетает в себе комфорт и стиль, что делает ее универсальным выбором для любой ситуации. В 2025 году дизайнеры предлагают новые способы ее стилизации: от минималистических луков до эффектных образов для вечеринок.
В целом, не спешите прятать свои клетчатые рубашки в шкаф. Они могут снова стать любимой вещью в вашем гардеробе, помогая создавать стильные и современные образы.
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