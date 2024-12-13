Сорочка із 90-х знову в тренді — з чим носити її у 2025 році

Дівчина з картатою сорочкою на поясі. Фото: Freepik

Хоча картаті сорочки час від часу виходять з моди, у 2025 році вони знову стануть справжнім must-have у гардеробі. Стилісти підтверджують: цей універсальний елемент одягу не втрачає актуальності, адже його можна легко вписати в будь-який образ — від повсякденного до елегантного.

Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чому сорочка в клітинку знову на піку популярності

Картата сорочка завжди вміло адаптувалася до модних віянь. У 90-х вона стала символом гранж-культури, а у 2000-х — елементом модних образів із легінсами. Сьогодні її активно повертають у тренди відомі бренди, такі як The Row та Bottega Veneta, демонструючи сучасні інтерпретації класичного дизайну.

Дівчина в картатій сорочці. Фото з Instagram

Як носити картату сорочку у 2025 році

Цей елемент гардероба ідеально підходить для створення багатошарових комплектів. Влітку сорочку можна вдягнути поверх футболок чи топів, а взимку — поєднувати з гольфами або лонгслівами.

Дівчина в стильному образі з сорочкою. Фото з Instagram

Сорочка в клітинку має стильний вигляд в ансамблі з:

прямими джинсами або класичними чорними штанами;

взуттям на підборах, челсі чи уггами;

мінімалістичними аксесуарами для створення завершеного образу.

Зимовий образ з сорочкою. Фото з Instagram

Що робить сорочку в клітинку такою особливою

Картата сорочка поєднує в собі комфорт і стиль, що робить її універсальним вибором для будь-якої ситуації. У 2025 році дизайнери пропонують нові способи її стилізації: від мінімалістичних луків до ефектних образів для вечірок.

Тож не поспішайте ховати свої картаті сорочки в шафу. Вони можуть знову стати улюбленою річчю у вашому гардеробі, допомагаючи створювати стильні й сучасні образи.

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