Сорочка із 90-х знову в тренді — з чим носити її у 2025 році

Сорочка із 90-х повертається в моду — як і з чим її носити
Хоча картаті сорочки час від часу виходять з моди, у 2025 році вони знову стануть справжнім must-have у гардеробі. Стилісти підтверджують: цей універсальний елемент одягу не втрачає актуальності, адже його можна легко вписати в будь-який образ — від повсякденного до елегантного.
Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Чому сорочка в клітинку знову на піку популярності
Картата сорочка завжди вміло адаптувалася до модних віянь. У 90-х вона стала символом гранж-культури, а у 2000-х — елементом модних образів із легінсами. Сьогодні її активно повертають у тренди відомі бренди, такі як The Row та Bottega Veneta, демонструючи сучасні інтерпретації класичного дизайну.
Як носити картату сорочку у 2025 році
Цей елемент гардероба ідеально підходить для створення багатошарових комплектів. Влітку сорочку можна вдягнути поверх футболок чи топів, а взимку — поєднувати з гольфами або лонгслівами.
Сорочка в клітинку має стильний вигляд в ансамблі з:
- прямими джинсами або класичними чорними штанами;
- взуттям на підборах, челсі чи уггами;
- мінімалістичними аксесуарами для створення завершеного образу.
Що робить сорочку в клітинку такою особливою
Картата сорочка поєднує в собі комфорт і стиль, що робить її універсальним вибором для будь-якої ситуації. У 2025 році дизайнери пропонують нові способи її стилізації: від мінімалістичних луків до ефектних образів для вечірок.
Тож не поспішайте ховати свої картаті сорочки в шафу. Вони можуть знову стати улюбленою річчю у вашому гардеробі, допомагаючи створювати стильні й сучасні образи.
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