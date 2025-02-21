Зачем класть соль в обувь — неочевидный, но полезный лайфхак

Стильная обувь. Фото: Freepik

Иногда даже самая удобная обувь может начать неприятно пахнуть. Это случается из-за влаги, бактерий или просто частого ношения. Но не спешите покупать дорогие дезодоранты — помогут обычные вещи, которые точно есть дома.

Об этом пишет 24 канал.

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Соль — природный абсорбент влаги и запахов

Вместо того чтобы сыпать соль просто в обувь, лучше сделать специальный ароматный пакетик. Для этого возьмите старый носок или небольшой тканевый мешочек, насыпьте туда 4 столовые ложки обычной поваренной соли и добавьте несколько капель любимого эфирного масла. Поместите этот мешочек в обувь на ночь — и к утру соль впитает лишнюю влагу, а масло оставит приятный аромат.

Соль. Фото: Freepik

Другие проверенные способы

Сода + крахмал

Смешайте 3 столовые ложки соды с 1 ложкой крахмала, добавьте каплю эфирного масла или духов. Насыпьте смесь в тканевый мешочек или носок, положите внутрь обуви и оставьте на ночь. Утром от неприятного запаха не останется и следа.

Чайные пакетики

Если дома завалялись использованные или просто лишние чайные пакетики, не спешите их выбрасывать. Они хорошо впитывают запахи и обладают антибактериальными свойствами. Положите по одному пакетику в каждый ботинок и оставьте хотя бы на несколько часов.

Удобные кроссовки. Фото: Freepik

Перекись водорода

Чтобы не заливать обувь жидкостью, перелейте перекись в пульверизатор и слегка опрыскайте внутреннюю часть. Затем хорошо просушите. Этот метод прекрасно дезинфицирует и убивает бактерии.

Кожура цитрусовых

Мандарины, апельсины, лимоны — не только вкусные, но и полезные в борьбе с неприятным запахом. Положите в обувь несколько кусочков кожуры на ночь — и она наполнится свежестью.

Все эти методы просты, бюджетные и безопасны для здоровья. А главное — помогают избавиться от запаха без лишних усилий.

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