Навіщо класти сіль у взуття — неочевидний, але корисний лайфхак

Стильне взуття. Фото: Freepik

Іноді навіть найзручніше взуття може почати неприємно пахнути. Це трапляється через вологу, бактерії або просто часте носіння. Але не поспішайте купувати дорогі дезодоранти — допоможуть звичайні речі, які точно є вдома.

Про це пише 24 канал.

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Сіль — природний абсорбент вологи та запахів

Замість того, щоб сипати сіль просто у взуття, краще зробити спеціальний ароматний пакетик. Для цього візьміть стару шкарпетку або невеликий тканинний мішечок, насипте туди 4 столові ложки звичайної кухонної солі й додайте кілька крапель улюбленої ефірної олії. Помістіть цей мішечок у взуття на ніч — і до ранку сіль вбере зайву вологу, а олія залишить приємний аромат.

Сіль. Фото: Freepik

Інші перевірені способи

Сода + крохмаль

Змішайте 3 столові ложки соди з 1 ложкою крохмалю, додайте краплю ефірної олії або парфумів. Насипте суміш у тканинний мішечок або шкарпетку, покладіть всередину взуття й залиште на ніч. Вранці від неприємного запаху не залишиться й сліду.

Чайні пакетики

Якщо вдома завалялись використані або просто зайві чайні пакетики, не поспішайте їх викидати. Вони добре вбирають запахи та мають антибактеріальні властивості. Покладіть по одному пакетикові в кожен черевик і залиште хоча б на кілька годин.

Зручні кросівки. Фото: Freepik

Перекис водню

Щоб не заливати взуття рідиною, перелийте перекис у пульверизатор і злегка обприскайте внутрішню частину. Потім добре просушіть. Цей метод чудово дезінфікує та вбиває бактерії.

Шкірка цитрусових

Мандарини, апельсини, лимони — не лише смачні, а й корисні у боротьбі з неприємним запахом. Покладіть у взуття кілька шматочків шкірки на ніч — і воно наповниться свіжістю.

Всі ці методи прості, бюджетні та безпечні для здоров’я. А головне — допомагають позбутися запаху без зайвих зусиль.

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