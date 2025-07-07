Как часто можно мыть голову летом - без вреда для волос

Девушке моют волосы. Фото: Freepik

С наступлением лета наши волосы, как и кожа, требуют особого внимания. Жара, пот, пыль и смог — все это не просто "неудобно", но и вредит здоровью кожи головы. Но как часто мыть голову, чтобы не навредить, но и не ходить с грязной косой? Универсального ответа нет, потому что все зависит от вас лично — вашего типа волос, образа жизни и даже погоды за окном.

Об этом пишет Ukr.media.

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Пот — это не просто вода. В нем содержится соль и различные продукты обмена, которые могут раздражать кожу головы. Добавьте к этому пыль, смог, выхлопы машин — все это оседает на волосах, делая их тусклыми, ломкими и тяжелыми. А еще создает "идеальные условия" для бактерий, что провоцирует зуд и неприятный запах.

Поэтому если, например, после пробежки или жаркого дня волосы не выглядят слишком грязными, все равно просто промойте голову теплой водой без шампуня. Это освежит кожу и немного продлит чистоту волос без вреда для них.

Девушка расчесывает волосы после мытья. Фото: Freepik

Вообще кому-то комфортно мыть голову ежедневно, а кому-то — раз в 4 дня. Это абсолютно нормально. Ориентируйтесь на себя, а не на советы из TikTok.

Признаки, что пора мыть голову:

волосы имеют "тяжелый" вид у корней;

появился неприятный запах или зуд;

волосы потеряли объем и блеск.

Признаки, что вы моете голову слишком часто:

кожа головы "стянута" или шелушится;

волосы стали ломкими, сухими, электризуются;

быстро жирнеют уже на следующий день — это может быть реакцией на чрезмерное очищение.

Девушка наносит уход на волосы. Фото: Freepik

Как часто можно мыть волосы

Нормальные, как и вьющиеся волосы — каждые 2-3 дня. Но если часто укладываете — может понадобиться чаще. Тонкие волосы лучше мыть примерно через день. Они быстро "теряют свежесть" и объем. А вот густые или афротекстурные достаточно раз в неделю. Они менее восприимчивы к пыли и грязи, но требуют бережного отношения.

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