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Что подарить ребенку на праздники 2025 — самые модные игрушки

17 декабря 2024 21:01
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовые игрушки на новогодние праздники 2025 — что подарить детям
Дети открывают подарок. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Игрушки для детей — это больше, чем просто развлечение. Это возможность познавать мир, учиться новому и развивать важные навыки. До 10 лет игра является основным способом восприятия информации: воображение развивает фантазия, а ручки — большая и мелкая моторика. К тому же игрушки помогают детям легче находить общий язык друг с другом.

Новини.LIVE расскажет, какие игрушки для детей сейчас в тренде.

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Что подарить ребенку

Если вы ищете идеальный подарок на День рождения, Новый год или просто так, можно обратить внимание на популярные игрушки. Они завоевали сердца детей по всему миру и точно подарят вашему ребенку море радости. В этом году мировые тренды диктуют соцсети — TikTok и Instagram буквально создают моду на игрушки. Именно оттуда дети узнали про Гуся Обнимусь или Пса Патрона.

Также становится популярной экологичность. Производители все чаще выбирают нетоксичные материалы, безопасные краски и фурнитуру. Такие игрушки не только красивые, но и безопасные для здоровья малышей.

Мягкие игрушки не теряют своей популярности среди детей
Ребенок с мишкой. Фото: Freepik

Самые популярные мягкие игрушки

Пожалуй, самые любимые игрушки всех времен — это плюшевые зверьки. Мишки, котики, зайчики — они дарят тепло, уют и становятся друзьями для детей всех возрастов.

  • Плюшевый мишка — классика, которая всегда в моде. Для маленьких детей идеально подойдет коричневый мишка 80 см — его удобно таскать в объятиях. А вот старшим девочкам точно понравится огромный белый или розовый мишка высотой 180 см.
  • Гусь Обнимусь — игрушка для успокоения и релакса. Ее удобно брать в путешествия или в садик, чтобы чувствовать себя комфортно.
  • Кот Батон — вытянутая мягкая игрушка, которую можно обнимать перед сном. Необычный дизайн придает ей особый шарм.
  • Пес Патрон — любимец детей, появившийся благодаря известной собачке-спасателю.

А еще в топах — плюшевая акула из IKEA или Эпицентра. Благодаря своей форме и мягкости она идеально подходит для сна и игр.

Дети любят акул
Акулы. Фото: скриншот видео

Конечно, не только мягкие игрушки попадают в список самых популярных. Для развития фантазии и моторики дети выбирают:

  • Конструкторы LEGO — не простые детали, а целые миры: от заправок до роботов и железных дорог.
  • Куклы LOL — сюрприз внутри, который дети обожают распаковывать и коллекционировать.
  • Куклы Барби — после выхода фильма эта классическая кукла снова на пике популярности.
Куклы Барби уже годами держатся в тренде
Кукла Барби. Фото: скриншот видео

Как выбрать идеальную игрушку

Не обязательно гнаться за трендами. Лучшая игрушка — та, которая отвечает интересам ребенка. Кто-то увлекается модными куклами, а кто-то мечтает о плюшевом котике или мишке. Главное — выбрать игрушку, которая подарит настоящее удовольствие и станет любимым другом на долгое время.

Поэтому, чтобы вы ни выбрали — классического мишку, конструктора или необычного Гусака Обнимусь — главное, чтобы детские глаза светились от счастья.

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