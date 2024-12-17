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Що подарувати дитині на свята 2025 року — наймодніші іграшки

17 грудня 2024 21:01
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендові іграшки на новорічні свята 2025 — що подарувати дітям
Діти відкривають подарунок. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Іграшки для дітей — це більше, ніж просто розвага. Це можливість пізнавати світ, вчитися новому і розвивати важливі навички. До 10 років гра є основним способом сприйняття інформації: уяву розвиває фантазія, а ручки — велика й дрібна моторика. До того ж іграшки допомагають дітям легше знаходити спільну мову одне з одним.

Новини.LIVE розповість, які іграшки для дітей зараз в тренді. 

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Що подарувати дитині

Якщо ви шукаєте ідеальний подарунок на День народження, Новий рік або просто так, то можна звернути увагу на популярні іграшки. Вони завоювали серця дітей у всьому світі та точно подарують вашій дитині море радості. У цьому році світові тренди диктують соцмережі — TikTok та Instagram буквально створюють моду на іграшки. Саме звідти діти дізнаються про Гусака Обнімусь чи Пса Патрона.

Також стає популярною екологічність. Виробники дедалі частіше обирають нетоксичні матеріали, безпечні фарби та фурнітуру. Такі іграшки не лише красиві, але й безпечні для здоров’я малюків.

М'які іграшки не втрачають свою популярність серед дітей
Дитина з ведмедиком. Фото: Freepik

Найпопулярніші м’які іграшки

Мабуть, найулюбленіші іграшки всіх часів — це плюшеві звірята. Ведмедики, котики, зайчики — вони дарують тепло, затишок і стають друзями для дітей різного віку.

  • Плюшевий ведмедик — класика, яка завжди в моді. Для маленьких дітей ідеально підійде коричневий ведмедик 80 см — його зручно тягати в обіймах. А ось старшим дівчаткам точно сподобається величезний білий або рожевий ведмедик заввишки 180 см.
  • Гусак Обнімусь — іграшка для заспокоєння та релаксу. Її зручно брати у подорожі чи до садочка, щоб відчувати себе комфортно.
  • Кіт Батон — витягнута м’якенька іграшка, яку можна обіймати перед сном. Незвичайний дизайн додає їй особливого шарму.
  • Пес Патрон — улюбленець дітей, який з’явився завдяки відомому песику-рятівнику.

А ще в топах — плюшева акула з IKEA чи Епіцентру. Завдяки своїй формі та м’якості вона ідеально підходить для сну й ігор.

Діти люблять акул
Акули. Фото: скриншот відео

Звісно, не тільки м’які іграшки потрапляють у список найпопулярніших. Для розвитку фантазії та моторики діти обирають:

  • Конструктори LEGO — не прості детальки, а цілі світи: від заправок до роботів і залізниць.
  • Ляльки LOL — сюрприз усередині, який діти обожнюють розпаковувати та колекціонувати.
  • Ляльки Барбі — після виходу фільму ця класична лялька знову на піку популярності.
Ляльки Барбі вже роками тримаються в тренді
Лялька Барбі. Фото: скриншот відео

Як обрати ідеальну іграшку

Не обов’язково гнатися за трендами. Найкраща іграшка — та, яка відповідає інтересам дитини. Хтось захоплюється модними ляльками, а хтось мріє про плюшевого котика чи ведмедика. Головне — вибрати іграшку, яка подарує справжнє задоволення та стане улюбленим другом на довгий час.

Тож, хоч би що ви обрали — класичного ведмедика, конструктор чи незвичайного Гусака Обнімусь — головне, щоб дитячі очі світилися від щастя.

Раніше ми писали про те, що можна подарувати родині на Різдво.

Також ми повідомляли, що зі стильних речей можна подарувати своїй дівчині.

свята діти мода тренди подарунок

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