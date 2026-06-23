Самые стойкие духи для тех, кто любит быть в центре внимания

Парфюмерия. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Некоторые ароматы можно почувствовать только вблизи, а есть такие, которые буквально наполняют собой пространство. Они остаются на одежде до вечера, напоминают о себе на следующий день и заставляют окружающих спрашивать: "Что это за духи?". Именно о таких ароматах пойдет речь в этой подборке.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Jean Paul Gaultier Scandal Intense

Scandal Intense точно нельзя назвать скромным ароматом. Он яркий, насыщенный и создан для тех, кто любит эффектные духи. Сначала ощущаются сладкие цветочные ноты иланг-иланга, которые быстро окутывают теплом. Затем аромат становится более нежным благодаря ванили. А уже в конце появляется тот самый шлейф, из-за которого его сложно забыть — сладкий, пряный и очень стойкий. Это парфюм для моментов, когда хочется произвести на кого-то хорошее впечатление.

Jean Paul Gaultier Scandal Intense. Фото с brocard

Vilhelm Parfumerie Fleur Burlesque

В Fleur Burlesque есть что-то особенное. Он не пытается сразу привлечь к себе внимание, но постепенно завораживает. Сначала звучат жасмин и гардения — нежно, женственно и немного романтично. Затем аромат становится теплее благодаря сандалу, а в финале остается длинный амбровый шлейф. Есть духи, которые просто нравятся, а есть те, которые вызывают эмоции. Fleur Burlesque относится именно ко второй категории.

Tom Ford Rose D'Amalfi

Если роза в духах кажется вам слишком классической, этот аромат может изменить ваше мнение. Здесь она звучит легко, современно и очень красиво. Бергамот придает свежесть, а гелиотроп делает композицию еще уютнее. Rose D'Amalfi не кричит о себе на весь мир, но его присутствие ощущается. Он словно создает вокруг владельца особую атмосферу — спокойную и уверенную.

Tom Ford Rose D'Amalfi. Фото с brocard

Guerlain Aqua Allegoria Nerolia Vetiver Forte

Этот аромат часто выбирают те, кто любит свежие композиции, но хочет от них большей стойкости. Здесь много солнечных цитрусов, зеленых нот и нероли, которые ассоциируются с теплым летом и морским воздухом. Со временем аромат становится более глубоким: появляются древесные оттенки ветивера и кедра. В результате получается свежая, но совсем не простая композиция, которая остается заметной в течение дня.

Каждый из этих ароматов имеет свой характер. Один привлекает внимание сладким шлейфом, другой покоряет цветочными нотами или свежестью. Но все они обладают одной общей чертой — их сложно не заметить. Именно такие духи часто становятся любимыми на долгие годы, ведь они не просто дополняют образ, а оставляют после себя приятное воспоминание.

Ранее мы писали о духах, которые стоит рассмотреть зрелым женщинам. Это те ароматы, которые остаются со своей обладательницей на долгие годы.

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