Самая популярная процедура для бровей в 2026 году

Брови. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Еще совсем недавно перманентный макияж бровей был одной из самых популярных процедур в салонах красоты. Многих привлекала возможность просыпаться с уже накрашенными бровями и не тратить время на ежедневный макияж. Но сейчас отношение к такому способу коррекции заметно изменилось.

Новини.LIVE со ссылкой на РадіоТрек расскажут об этом подробнее.

Все больше женщин отказываются от плотно прорисованных бровей в пользу естественного вида. Сегодня в моде не идеально ровные контуры, а легкость и натуральность. Именно поэтому старые техники постепенно уходят в прошлое.

Какие брови актуальны в 2026 году

Многие сталкивались с тем, что через несколько лет после процедуры брови уже не выглядели так, как сразу после салона. Пигмент мог терять первоначальный оттенок или менять цвет, а форма, которая когда-то казалась современной, постепенно становилась устаревшей.

Поэтому одной из самых востребованных процедур этого года стало пудровое напыление. Оно создает мягкий эффект, будто брови слегка подкрасили косметикой.

Не теряет популярности и волосковая техника. Мастер прорисовывает отдельные волоски, благодаря чему брови кажутся гуще, но при этом остаются максимально естественными.

Часто специалисты комбинируют оба метода. Такой подход позволяет получить более реалистичный результат без резких линий и чрезмерной насыщенности цвета.

Именно естественность сегодня считается одним из главных критериев красоты. Женщины все реже стремятся кардинально менять черты лица. Вместо этого они хотят подчеркнуть то, что уже имеют, и сделать это максимально незаметно для окружающих.

Специалисты также советуют внимательно изучать портфолио перед записью на процедуру. Лучше всего оценивать не свежие работы сразу после сеанса, а фото после полного заживления. Именно они показывают, как процедура будет выглядеть после заживления и как будет вести себя пигмент со временем.

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