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Ретро-имена для малышей — лучшие варианты на 2025 год

16 декабря 2024 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Имена в стиле ретро — как красиво назвать ребенка в 2025 году
Дети. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Имена, еще недавно казавшиеся устаревшими, сейчас становятся настоящим трендом. Эксперты прогнозируют, что в следующем году в моде будут как старинные, так и современные необычные имена.

Об этом пишет Today.

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По словам Лоры Ваттенберг, основательницы платформы Namerology, все больше родителей обращают внимание на имена с ретро-звучанием. К ним относятся Голди, Берди, Элси и Нелли — благозвучные и стильные имена.

"Эти имена напоминают о прошлом, но их уменьшительный формат делает их более современными и волшебными", — отметила Ваттенберг.

Какие имена станут хитами в 2025 году

Библейские имена также набирают популярность. Особенно начинающиеся с "Аз", например, Азария и Азраил. В тренде остаются имена с "мужским" звучанием для девочек, такие как Скотти или Стиви.

Тренды на детские имена продолжают меняться
Дети любуются красивым видом. Фото: Pixabay

Эксперт также прогнозирует рост популярности имен Лейлани и Келани. Среди мальчиков фаворитами станут Малакай, Коа и Отто. Кстати, имя Отто, ранее считавшееся несколько смешным, теперь воспринимается как серьезный и стильный выбор.

Еще одним интересным вариантом является Космо, но эксперты советуют быть осторожными — не каждый готов к такому необычному имени.

"Космо уже не кажется фантазией, особенно на фоне популярности Лео и Мило", — добавила Ваттенберг.

Девушек в 2025 году будут называть оригинально
Девочки играют в поле. Фото: Pixabay

Что выбирают для девочек

Среди популярных женских имен, прогнозирующих в 2025 году, выделяются Бриди, Элси, Нелли, Стиви, Скотти, Поппи, Мерфи и Рипли. Их простота и в то же время уникальность привлекают все больше молодых родителей.

Кажется, будущее в мире имен будет очень интересным, ведь родители все чаще выбирают варианты, сочетающие стиль, традиции и оригинальность.

Раньше мы писали о том, как красиво назвать сына в 2025 году.

Также мы сообщали, какое модное имя можно дать девочке.

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Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

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