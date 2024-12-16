Імена у стилі ретро — як красиво назвати дитину у 2025

Діти. Фото: Freepik

Імена, які ще недавно здавалися застарілими, зараз стають справжнім трендом. Експерти прогнозують, що наступного року в моді будуть як старовинні, так і сучасні незвичні імена.

Про це пише Today.

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За словами Лори Ваттенберг, засновниці платформи Namerology, все більше батьків звертають увагу на імена з ретро-звучанням. До них належать Голді, Берді, Елсі та Неллі — милозвучні та водночас стильні імена.

"Ці імена нагадують про минуле, але їхній зменшувальний формат робить їх більш сучасними й чарівними", — зазначила Ваттенберг.

Які імена стануть хітами у 2025 році

Біблійні імена також набирають популярності. Особливо ті, що починаються з "Аз", наприклад, Азарія та Азраїл. Водночас в тренді залишаються імена з "чоловічим" звучанням для дівчаток, такі як Скотті чи Стіві.

Діти милуються гарним краєвидом. Фото: Pixabay

Експертка також прогнозує зростання популярності імен Лейлані та Келані. А серед хлопчиків фаворитами стануть Малакай, Коа та Отто. До речі, ім'я Отто, яке раніше вважалося дещо смішним, тепер сприймається як серйозний і стильний вибір.

Ще одним цікавим варіантом є Космо, але тут експерти радять бути обережними — не кожен готовий до такого незвичайного імені.

"Космо вже не здається фантазією, особливо на фоні популярності Лео та Міло", — додала Ваттенберг.

Дівчатка граються у полі. Фото: Pixabay

Що обирають для дівчаток

Серед популярних жіночих імен, які прогнозують у 2025 році, виділяються Бріді, Елсі, Неллі, Стіві, Скотті, Поппі, Мерфі та Ріплі. Їхня простота і водночас унікальність приваблюють все більше молодих батьків.

Здається, майбутнє у світі імен буде дуже цікавим, адже батьки все частіше обирають варіанти, які поєднують стиль, традиції та оригінальність.

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