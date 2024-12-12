Список модних українських прізвищ — дізнайтеся, чи є ваше у списку

Стародавні модні прізвища України — перевірте своє
В Україні прізвища часто утворювалися від роду занять, особливостей зовнішності чи поведінки людини. Але була і ще одна цікава категорія — "модні" прізвища. Їх отримували люди, які вирізнялися своєю любов’ю до гарного одягу та стильного вигляду. Деякі з цих прізвищ збереглися до нашого часу, а інші залишилися лише в історії.
Відповідна інформація є в книзі мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища".
Прізвища для модників — що відомо
У давнину людей, які приділяли багато уваги своєму одягу, називали "дженджиками". Від цього слова пішли такі прізвища, як:
- Дженжер
- Дженжеруха
- Жежера
- Жежеря
- Жежерун
- Джинджиристий
А от тих, хто надто захоплювався модою, називали "хлюстами". З цього слова теж утворилися цікаві прізвища:
- Хлюст
- Хлюстів
- Хлюстін
- Хлюстиков
- Хлюстина
Також існували прізвища, пов’язані із загальною охайністю та доглянутістю. Серед таких були:
- Чепурний
- Чепурко
- Чепурнов
- Чепурняк
- Чепурненко
- Модний
- Модніков
Де сьогодні поширені ці прізвища
Згідно з даними, прізвище Жежера носять 424 українці. Найбільше людей із цим прізвищем проживає в Київській області (зокрема, в Києві — 135 осіб) та на Чернігівщині.
Прізвище Хлюст зустрічається значно рідше — лише у 33 українців. Його носії здебільшого живуть у Придніпров’ї.
Прізвище Чепурко більш поширене — таких людей в Україні налічується 1966. Найчастіше їх можна зустріти у центральних та південних регіонах.
Прізвище Модний мають 73 українці, переважно на Львівщині. А от прізвище Дженжеруха збереглося усього у 30 осіб, і найбільше їх у Криму.
Цікаво, що станом на 2013 рік жодної людини з прізвищем Дженжер в Україні не зафіксовано.
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