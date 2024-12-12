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Стародавні модні прізвища України — перевірте своє

12 грудня 2024 08:46
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Список модних українських прізвищ — дізнайтеся, чи є ваше у списку
Українка в соняшниках. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

В Україні прізвища часто утворювалися від роду занять, особливостей зовнішності чи поведінки людини. Але була і ще одна цікава категорія — "модні" прізвища. Їх отримували люди, які вирізнялися своєю любов’ю до гарного одягу та стильного вигляду. Деякі з цих прізвищ збереглися до нашого часу, а інші залишилися лише в історії.

Відповідна інформація є в книзі мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища".

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У давнину людей, які приділяли багато уваги своєму одягу, називали "дженджиками". Від цього слова пішли такі прізвища, як:

  • Дженжер
  • Дженжеруха
  • Жежера
  • Жежеря
  • Жежерун
  • Джинджиристий

А от тих, хто надто захоплювався модою, називали "хлюстами". З цього слова теж утворилися цікаві прізвища:

  • Хлюст
  • Хлюстів
  • Хлюстін
  • Хлюстиков
  • Хлюстина

Також існували прізвища, пов’язані із загальною охайністю та доглянутістю. Серед таких були:

  • Чепурний
  • Чепурко
  • Чепурнов
  • Чепурняк
  • Чепурненко
  • Модний
  • Модніков
В давнину стильним людям давали оригінальні прізвиша
Дівчина в українському вбрані. Фото: Pixabay

Де сьогодні поширені ці прізвища

Згідно з даними, прізвище Жежера носять 424 українці. Найбільше людей із цим прізвищем проживає в Київській області (зокрема, в Києві — 135 осіб) та на Чернігівщині.

Прізвище Хлюст зустрічається значно рідше — лише у 33 українців. Його носії здебільшого живуть у Придніпров’ї.

Прізвище Чепурко більш поширене — таких людей в Україні налічується 1966. Найчастіше їх можна зустріти у центральних та південних регіонах.

Багато модних українських прізвищ не збереглось до нашого часу
Графіті в українському стилі на будинку. Фото: Pixabay

Прізвище Модний мають 73 українці, переважно на Львівщині. А от прізвище Дженжеруха збереглося усього у 30 осіб, і найбільше їх у Криму.

Цікаво, що станом на 2013 рік жодної людини з прізвищем Дженжер в Україні не зафіксовано.

Раніше ми писали про те, чим відрізняються застібки на жіночому та чоловічому одязі і чому.

Також ми повідомляли, як одяг чоловіка може видати його характер і наміри.

 

українці мода історія цікаві факти прізвище

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