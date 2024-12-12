Список модных украинских фамилий — узнайте, есть ли ваша в списке

Украинка в подсолнечниках. Фото: Pixabay

В Украине фамилии часто образовывались от рода занятий, особенностей внешности или поведения человека. Но была и еще одна интересная категория — "модные" фамилии. Их получали люди, отличавшиеся своей любовью к красивой одежде и стильному виду. Некоторые из этих фамилий сохранились до наших дней, а другие остались только в истории.

Соответствующая информация есть в книге языковеда Юлиана Редька "Современные украинские фамилии".

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В древности людей, уделявших много внимания своей одежде, называли "дженджиками". От этого слова произошли такие фамилии, как:

Дженжер

Дженжеруха

Жежера

Жежер

Жежерун

Джинджиристый

А вот тех, кто слишком увлекался модой, называли "хлюстами". Из этого слова тоже образовались интересные фамилии:

Хлюст

Хлюстов

Хлюстин

Хлюстиков

Хлюстина

Также существовали фамилии, связанные с всеобщей чистоплотностью и ухоженностью. Среди таких были:

Нарядный

Чепурко

Чепурнов

Чепурняк

Чепурненко

Модный

Модников

Девушка в украинском наряде. Фото: Pixabay

Где сегодня распространены эти фамилии

Согласно данным, фамилию Жежера носят 424 украинца. Больше всего людей с этой фамилией проживают в Киевской области (в частности, в Киеве — 135 человек) и в Черниговской области.

Фамилия Хлюст встречается гораздо реже — только у 33 украинцев. Его носители в большинстве своем живут в Приднепровье.

Фамилия Чепурко более распространена — таких людей в Украине насчитывается 1966. Чаще всего их можно встретить в центральных и южных регионах.

Граффити в украинском стиле на дому. Фото: Pixabay

Фамилию Модный имеют 73 украинца, преимущественно на Львовщине. А вот фамилия Дженжеруха сохранилась всего у 30 человек, и больше всего их в Крыму.

Интересно, что по состоянию на 2013 год ни один человек с фамилией Дженжер в Украине не зафиксирован.

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