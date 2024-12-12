Список модных украинских фамилий — узнайте, есть ли ваша в списке

Древние модные фамилии Украины — проверьте свою
В Украине фамилии часто образовывались от рода занятий, особенностей внешности или поведения человека. Но была и еще одна интересная категория — "модные" фамилии. Их получали люди, отличавшиеся своей любовью к красивой одежде и стильному виду. Некоторые из этих фамилий сохранились до наших дней, а другие остались только в истории.
Соответствующая информация есть в книге языковеда Юлиана Редька "Современные украинские фамилии".
Фамилии для модников — что известно
В древности людей, уделявших много внимания своей одежде, называли "дженджиками". От этого слова произошли такие фамилии, как:
- Дженжер
- Дженжеруха
- Жежера
- Жежер
- Жежерун
- Джинджиристый
А вот тех, кто слишком увлекался модой, называли "хлюстами". Из этого слова тоже образовались интересные фамилии:
- Хлюст
- Хлюстов
- Хлюстин
- Хлюстиков
- Хлюстина
Также существовали фамилии, связанные с всеобщей чистоплотностью и ухоженностью. Среди таких были:
- Нарядный
- Чепурко
- Чепурнов
- Чепурняк
- Чепурненко
- Модный
- Модников
Где сегодня распространены эти фамилии
Согласно данным, фамилию Жежера носят 424 украинца. Больше всего людей с этой фамилией проживают в Киевской области (в частности, в Киеве — 135 человек) и в Черниговской области.
Фамилия Хлюст встречается гораздо реже — только у 33 украинцев. Его носители в большинстве своем живут в Приднепровье.
Фамилия Чепурко более распространена — таких людей в Украине насчитывается 1966. Чаще всего их можно встретить в центральных и южных регионах.
Фамилию Модный имеют 73 украинца, преимущественно на Львовщине. А вот фамилия Дженжеруха сохранилась всего у 30 человек, и больше всего их в Крыму.
Интересно, что по состоянию на 2013 год ни один человек с фамилией Дженжер в Украине не зафиксирован.
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