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Древние модные фамилии Украины — проверьте свою

12 декабря 2024 08:46
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Список модных украинских фамилий — узнайте, есть ли ваша в списке
Украинка в подсолнечниках. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

В Украине фамилии часто образовывались от рода занятий, особенностей внешности или поведения человека. Но была и еще одна интересная категория — "модные" фамилии. Их получали люди, отличавшиеся своей любовью к красивой одежде и стильному виду. Некоторые из этих фамилий сохранились до наших дней, а другие остались только в истории.

Соответствующая информация есть в книге языковеда Юлиана Редька "Современные украинские фамилии".

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Фамилии для модников — что известно

В древности людей, уделявших много внимания своей одежде, называли "дженджиками". От этого слова произошли такие фамилии, как:

  • Дженжер
  • Дженжеруха
  • Жежера
  • Жежер
  • Жежерун
  • Джинджиристый

А вот тех, кто слишком увлекался модой, называли "хлюстами". Из этого слова тоже образовались интересные фамилии:

  • Хлюст
  • Хлюстов
  • Хлюстин
  • Хлюстиков
  • Хлюстина

Также существовали фамилии, связанные с всеобщей чистоплотностью и ухоженностью. Среди таких были:

  • Нарядный
  • Чепурко
  • Чепурнов
  • Чепурняк
  • Чепурненко
  • Модный
  • Модников
В древности стильным людям давали оригинальные фамилии.
Девушка в украинском наряде. Фото: Pixabay

Где сегодня распространены эти фамилии

Согласно данным, фамилию Жежера носят 424 украинца. Больше всего людей с этой фамилией проживают в Киевской области (в частности, в Киеве — 135 человек) и в Черниговской области.

Фамилия Хлюст встречается гораздо реже — только у 33 украинцев. Его носители в большинстве своем живут в Приднепровье.

Фамилия Чепурко более распространена — таких людей в Украине насчитывается 1966. Чаще всего их можно встретить в центральных и южных регионах.

Многие модные украинские фамилии не сохранились до нашего времени
Граффити в украинском стиле на дому. Фото: Pixabay

Фамилию Модный имеют 73 украинца, преимущественно на Львовщине. А вот фамилия Дженжеруха сохранилась всего у 30 человек, и больше всего их в Крыму.

Интересно, что по состоянию на 2013 год ни один человек с фамилией Дженжер в Украине не зафиксирован.

Раньше мы писали о том, чем отличаются застежки на женской и мужской одежде и почему.

Также мы сообщали, что одежда мужчины может рассказать о его характере и намерения.

украинцы мода история интересные факты фамилия

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