Одного бальзама недостаточно: 3 правила ухода за губами в жару

Красивые губы. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Летом мы тщательно наносим солнцезащитный крем на лицо и тело, но о губах часто даже не вспоминаем, а зря. Солнце, жара, ветер, соленая морская вода, кондиционеры — все это быстро пересушивает нежную кожу. Из-за этого губы могут начать шелушиться, трескаться и даже болеть.

Чтобы этого не произошло, достаточно нескольких простых привычек, о которых расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

Не переусердствуйте со скрабами

Если губы стали шероховатыми, не нужно тереть их жесткими скрабами. Кожа здесь очень тонкая, поэтому ее легко повредить. Лучше выбрать деликатное средство с мелкими частичками или сделать легкий домашний скраб на основе сахара. Такой уход поможет удалить сухие чешуйки, не травмируя губы.

Делать такую процедуру ежедневно не стоит. Одного-двух раз в неделю вполне достаточно.

Не ждите, пока губы пересохнут

В жару губы быстро теряют влагу. Особенно если много времени проводить на солнце, у моря или в помещении с кондиционером. Именно поэтому бальзам для губ летом должен быть под рукой так же, как солнцезащитный крем.

Если губы уже стали сухими, перед сном можно нанести бальзам более толстым слоем. За ночь кожа успеет восстановиться. Главное — не отрывать сухие корочки руками. Из-за этого появляются мелкие ранки, которые заживают гораздо дольше.

Не забывайте о SPF

О защите кожи лица от солнца сегодня знают почти все. А вот губы часто остаются без какой-либо защиты. Между тем ультрафиолет также воздействует на них, вызывая сухость, раздражение и даже ожоги.

Самое простое решение — пользоваться бальзамом с SPF. Такое средство не только защищает от солнечных лучей, но и помогает губам оставаться нежными даже в сильную жару. Если долго находитесь на улице, не забывайте наносить его повторно в течение дня.

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