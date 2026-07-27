Очки, вышедшие из моды: от каких моделей стоит отказаться

Девушки в стильных очках. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Не каждая модная пара очков становится удачной покупкой. Некоторые модели быстро набирают популярность, но столь же быстро выходят из моды. Стилист Яна Марковская рассказала, какие оправы могут уже совсем скоро утратить актуальность и почему не стоит покупать их только из-за трендов.

Подробнее об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на страницу стилиста в Instagram.

Какие очки лучше не покупать

Первыми в списке оказались узкие темные очки, которые многим напоминают стиль конца 90-х. Именно такие модели часто ассоциируются с фильмом "Матрица". Они действительно привлекают внимание и эффектно смотрятся на фото, но носить их каждый день не стоит. Такие очки подходят далеко не к каждому гардеробу, а мода на них может закончиться гораздо быстрее, чем хотелось бы.

Еще один пример — большие очки-маски. Изначально они были спортивным аксессуаром, а затем перекочевали в мир высокой моды. Их можно было увидеть на показах и на знаменитостях, но для повседневной жизни это довольно специфический вариант. Из-за необычной формы такие очки не всегда гармонично сочетаются с обычной одеждой, поэтому многие быстро откладывают их на полку.

Отдельно стилист упомянула модели с желтыми линзами. Они могут показаться интересными и необычными, но имеют одну особенность — изменяют восприятие окружающих цветов. Кому-то это нравится, однако со временем такой эффект начинает утомлять. Именно поэтому после первых недель ношения многие люди перестают ими пользоваться.

По мнению эксперта, при выборе очков стоит думать не только о том, что сейчас в тренде. Гораздо важнее, чтобы аксессуар хорошо сочетался с вашим стилем и оставался актуальным не один сезон. Классические формы обычно служат дольше и легче сочетаются с различными образами.

В то же время никаких строгих правил здесь нет. Если какая-то необычная модель нравится именно вам и вы чувствуете себя в ней комфортно, не стоит отказываться от покупки только из-за модных прогнозов. Тренды меняются, а собственный стиль всегда остается лучшим ориентиром.

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