Не только педикюр: что поможет ногам выглядеть безупречно

Ухоженные ноги. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Открытые босоножки сразу показывают то, что зимой легко скрыть. Сухая кожа, потрескавшиеся пятки или пожелтевшие ногти способны испортить впечатление даже от самой дорогой обуви. При этом изменения на стопах могут свидетельствовать не только о недостаточном уходе. Иногда изменения на стопах могут быть сигналом того, что в организме не все в порядке, поэтому игнорировать их не стоит.

Новини.LIVE расскажет, что делать, если дело именно в неправильном уходе.

Как ухаживать за ногами летом

Если пятки быстро огрубевают, после душа потрите их пемзой. Делать это ежедневно не нужно — двух-трех раз в неделю вполне достаточно. Такой уход не дает коже чрезмерно уплотняться, поэтому мозоли появляются значительно реже.

После дня, проведенного на ногах, помогает теплая ванночка с морской солью. Достаточно подержать стопы в воде 5–10 минут, чтобы они немного отдохнули. После ванночки можно воспользоваться скрабом. Больше всего внимания стоит уделить коже возле ногтей и между пальцами.

Для ежедневного ухода хорошо подходят кремы с мочевиной. Именно они лучше всего смягчают огрубевшую кожу, мозоли и сухие участки. А чтобы добиться еще лучшего результата, крем можно нанести перед сном более толстым слоем и надеть хлопковые носки.

Кутикула и ногти также нуждаются в питании. Для этого подойдут средства с оливковым, миндальным или маслом ши. Если ногти стали ломкими, стоит временно отказаться от декоративного покрытия и воспользоваться укрепляющей базой.

При стрижке ногтей не закругляйте края. Прямой срез помогает избежать врастания, а вместе с ним — боли и воспаления.

В жаркие дни еще пригодится дезодорант для ног. Он помогает уменьшить неприятный запах и дольше сохранить ощущение свежести. Также советуем не оставлять без защиты верхнюю часть стоп. На пляже или во время длительных прогулок она обгорает не реже, чем плечи или нос, поэтому солнцезащитный крем нужен и для этой области.

Ранее мы писали о том, почему все чаще стали делать японский педикюр. Это именно тот дизайн, который сочетает в себе красоту и уход.

Также Новини.LIVE сообщали, рекомендуют ли специалисты делать педикюр, если часто носить именно закрытую обувь. О ногах нужно уметь правильно заботиться.