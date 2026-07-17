Не только кремы: что действительно помогает в борьбе с целлюлитом

Ухоженные ноги. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Целлюлит знаком многим женщинам, и его появление вовсе не означает, что у вас лишний вес или проблемы со здоровьем. Он может быть как у стройных девушек, так и у тех, кто обладает более пышными формами. Чаще всего характерные неровности появляются на бедрах, ягодицах, животе или руках. Полностью избавиться от целлюлита непросто, но сделать его менее заметным вполне реально благодаря правильному уходу.

Новини.LIVE расскажет, как это сделать.

Как бороться с целлюлитом

Прежде всего стоит обратить внимание на одежду, которую вы носите каждый день. Слишком узкие джинсы, леггинсы, колготки или корректирующее белье могут ухудшать кровообращение. Если ткань постоянно сдавливает тело, кожа получает меньше кислорода, а это не лучшим образом сказывается на ее состоянии.

Не менее важен и домашний уход. Хороший эффект дает регулярное использование скрабов. Особенно популярными остаются средства на основе кофе. Кофеин помогает активизировать микроциркуляцию, поэтому после таких процедур кожа становится более гладкой и упругой. Некоторые выбирают также разогревающие или охлаждающие скрабы, которые улучшают отток жидкости и придают коже тонус.

Полезной привычкой может стать и легкий лимфодренажный массаж. Для этого не обязательно записываться в салон. Многие используют специальные силиконовые банки или щетку для сухого массажа. Если проводить процедуру регулярно и без чрезмерного давления, она помогает поддерживать хорошее состояние кожи.

Еще один простой способ уменьшить проявления целлюлита — больше двигаться в течение дня. Не обязательно часами заниматься в спортзале. Иногда достаточно чаще ходить пешком, отказаться от лифта в пользу лестницы или сделать несколько приседаний во время просмотра сериала. Даже легкая пробежка или быстрая прогулка положительно влияют на кровообращение и помогают избежать застоя жидкости.

Самое главное — не ждать мгновенного результата. Заметные изменения обычно появляются тогда, когда уход за кожей, массаж и физическая активность становятся частью привычного образа жизни.

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