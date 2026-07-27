Не спешите записываться: 5 косметических процедур, вызывающих споры

Косметологические процедуры. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Прежде чем записываться на популярную косметическую процедуру, стоит помнить, что не каждая из них одинаково безопасна. Часто за обещаниями быстрого омоложения скрываются риски, о которых говорят гораздо реже. Дерматолог Ольга Тарнавская назвала пять процедур, с которыми, по ее словам, нужно быть особенно осторожными.

О них подробнее расскажет Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Україна.

Ботокс

Инъекции ботулотоксина уже давно стали одним из самых распространенных способов борьбы с морщинами. После процедуры мышцы временно перестают активно сокращаться, поэтому кожа становится более гладкой. Впрочем, врач обращает внимание, что вместе с этим лицо может утратить естественную мимику. К тому же эффект не является постоянным — примерно через несколько месяцев процедуру приходится повторять.

Среди возможных нежелательных последствий она называет асимметрию лица, перенапряжение отдельных мышц, а также ухудшение кровоснабжения тканей из-за их длительной неподвижности.

Инъекции гиалуроновой кислоты

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты используют для увеличения губ, коррекции скул и разглаживания глубоких складок. Это вещество хорошо удерживает воду, поэтому после процедуры кожа кажется более увлажненной и упругой.

Однако даже такие инъекции нельзя назвать абсолютно безопасными. По словам дерматолога, в некоторых случаях возможны серьезные осложнения, среди которых нарушение чувствительности, некроз тканей, развитие фиброза или смещение препарата. Если это произойдет, контуры лица могут заметно измениться.

Термолифтинг

Эта процедура направлена на стимуляцию выработки нового коллагена с помощью воздействия высоких температур. Многое зависит от опыта специалиста, который ее проводит. Если параметры будут подобраны неправильно, существует риск получить ожоги.

Также организм может отреагировать чрезмерным образованием коллагена, из-за чего вместо омоложения возникает рубцевание тканей. Врач добавляет, что полностью оценить влияние такого излучения на глубокие структуры организма пока сложно.

Нитевой лифтинг

Еще один популярный способ подтянуть контуры лица — установка специальных нитей под кожу. По словам Ольги Тарнавской, эта методика тоже имеет свои минусы. После процедуры могут образовываться уплотнения и рубцы, ткани иногда теряют эластичность, а нарушение местных обменных процессов может спровоцировать появление отеков.

Биополимерные гели

Сегодня эта процедура используется значительно реже, чем раньше. Причина проста — синтетические биополимерные гели не рассасываются самостоятельно. Именно из-за этого они могут смещаться, деформировать ткани и вызывать фиброз. Поэтому современные косметологи в основном работают с филлерами на основе гиалуроновой кислоты, которые постепенно рассасываются. Если возникают нежелательные реакции, существуют препараты, позволяющие быстро их устранить.

В то же время любые косметологические процедуры должны проводиться только после консультации с врачом и квалифицированным специалистом. Важно помнить, что результат зависит не только от самого препарата или методики, но и от правильного подбора показаний, техники выполнения и индивидуальных особенностей организма. Некоторые из перечисленных рисков встречаются редко, а целесообразность процедуры следует оценивать совместно со специалистом.

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