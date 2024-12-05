Не покупайте эти вещи в секонд-хендах — это может навредить здоровью

Вещи в магазине. Фото: Pixabay

Экономия — это прекрасно, но не всегда она оправдана. Желание приобрести вещи дешевле на секонд-хендах или барахолках иногда может обернуться серьезными проблемами. Некоторые вещи просто опасно покупать подержанными, ведь это риск не только потерять деньги, но и нанести вред своему здоровью.

Сайт Новини.LIVE расскажет, что именно лучше брать новым.

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Косметика

Косметика из рук — это настоящая ловушка для непосвященных. Полки секонд-хендов могут привлекать яркими упаковками кремов, шампуней или декоративной косметики по символической цене. Но косметика, которую уже использовали, часто становится питомником бактерий. Это может привести к серьезным инфекциям, включая опасный метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA).

А кисти для макияжа, не прошедшие тщательную чистку, добавляют риска. Покупая косметику, лучше не экономить и выбирать новую.

Косметичка. Фото: Freepik

Нижнее белье

Еще одна категория, которую ни в коем случае нельзя покупать подержанной, это нижнее белье и купальники. Эти вещи напрямую контактируют с кожей и собирают бактерии предыдущих владельцев.

Даже если белье стирали, это не гарантирует безопасности. К тому же купальники часто портятся из-за стирки в горячей воде, поэтому защититься от потенциальных проблем практически невозможно.

Женское нижнее белье. Фото: Freepik

Шляпы

Шляпы выглядят невинно, но на самом деле это еще одна потенциально опасная категория. Головные уборы собирают пот, грязь и часто становятся убежищем для вшей. Далеко не все предыдущие владельцы заботились о надлежащем уходе за шляпой, а риск заражения кожными инфекциями остается высоким.

Если все же не удержались и купили подержанную шляпу, ее обязательно нужно тщательно продезинфицировать перед использованием.

Шляпы. Фото: Freepik



Таким образом, косметика, нижнее белье и шляпы — те вещи, которые стоит покупать исключительно новыми.

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