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Не попадитесь на крючок — опасные вещи из секонд-хенда

5 декабря 2024 19:26
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Не покупайте эти вещи в секонд-хендах — это может навредить здоровью
Вещи в магазине. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Экономия — это прекрасно, но не всегда она оправдана. Желание приобрести вещи дешевле на секонд-хендах или барахолках иногда может обернуться серьезными проблемами. Некоторые вещи просто опасно покупать подержанными, ведь это риск не только потерять деньги, но и нанести вред своему здоровью.

Сайт Новини.LIVE расскажет, что именно лучше брать новым.

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Косметика

Косметика из рук — это настоящая ловушка для непосвященных. Полки секонд-хендов могут привлекать яркими упаковками кремов, шампуней или декоративной косметики по символической цене. Но косметика, которую уже использовали, часто становится питомником бактерий. Это может привести к серьезным инфекциям, включая опасный метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA).

А кисти для макияжа, не прошедшие тщательную чистку, добавляют риска. Покупая косметику, лучше не экономить и выбирать новую.

Не попадитесь на крючок — опасные вещи из секонд-хенда - фото 1
Косметичка. Фото: Freepik

Нижнее белье

Еще одна категория, которую ни в коем случае нельзя покупать подержанной, это нижнее белье и купальники. Эти вещи напрямую контактируют с кожей и собирают бактерии предыдущих владельцев.

Даже если белье стирали, это не гарантирует безопасности. К тому же купальники часто портятся из-за стирки в горячей воде, поэтому защититься от потенциальных проблем практически невозможно.

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Женское нижнее белье. Фото: Freepik

Шляпы

Шляпы выглядят невинно, но на самом деле это еще одна потенциально опасная категория. Головные уборы собирают пот, грязь и часто становятся убежищем для вшей. Далеко не все предыдущие владельцы заботились о надлежащем уходе за шляпой, а риск заражения кожными инфекциями остается высоким.

Если все же не удержались и купили подержанную шляпу, ее обязательно нужно тщательно продезинфицировать перед использованием.

Не попадитесь на крючок — опасные вещи из секонд-хенда - фото 3
Шляпы. Фото: Freepik


Таким образом, косметика, нижнее белье и шляпы — те вещи, которые стоит покупать исключительно новыми.

Раньше мы писали о том, почему женщинам зимой крайне необходимо носить шарф.

Также мы сообщали, как можно комбинировать пальто или куртки этой зимой, чтобы выглядеть стильно.

мода одежда вещи опасность интересные факты

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

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18:55 Директор Музея истории не вернулся после командировки за границу

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