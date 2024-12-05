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Не потрапте на гачок — речі, яких слід уникати в секонд-хендах

5 грудня 2024 19:26
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Не купуйте ці речі в секонд-хендах — це може нашкодити здоров’ю
Речі в магазині. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Економія — це чудово, але не завжди вона виправдана. Бажання придбати речі дешевше на секонд-хендах чи барахолках іноді може обернутися серйозними проблемами. Деякі речі просто небезпечно купувати вживаними, адже це ризик не лише втратити гроші, а й завдати шкоди своєму здоров’ю.

Cайт Новини.LIVE розповість, що саме краще брати новим.

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Косметика

Косметика з рук — це справжня пастка для необізнаних. Полиці секонд-хендів можуть вабити яскравими упаковками кремів, шампунів чи декоративної косметики за символічну ціну. Але косметика, яку вже використовували, часто стає розсадником бактерій. Це може призвести до серйозних інфекцій, включаючи небезпечний метицилін-резистентний золотистий стафілокок (MRSA).

А пензлі для макіяжу, які не пройшли ретельного чищення, додають ризику. Купуючи косметику, краще не економити і обирати нову.

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Косметичка. Фото: Freepik

Спідня білизна

Ще одна категорія, яку ні в якому разі не можна купувати вживаною, — це спідня білизна та купальники. Ці речі безпосередньо контактують зі шкірою та збирають бактерії попередніх власників.

Навіть якщо білизну прали, це не гарантує безпеки. До того ж купальники часто псуються через прання в гарячій воді, тому захиститися від потенційних проблем практично неможливо. 

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Жіноча спідня білизна. Фото: Freepik

Капелюхи

Капелюхи виглядають невинно, але насправді це ще одна потенційно небезпечна категорія. Головні убори збирають піт, бруд і часто стають притулком для вошей. Далеко не всі попередні власники дбали про належний догляд за капелюхом, а ризик зараження шкірними інфекціями залишається високим.

Якщо все ж не втрималися і купили вживаний капелюх, його обов’язково потрібно ретельно продезінфікувати перед використанням.

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Капелюхи. Фото: Freepik


Таким чином, косметика, спідня білизна та капелюхи — ті речі, які варто купувати виключно новими. 

Раніше ми писали про те, чому жінкам взимку вкрай необхідно носити шарф.

Також ми повідомляли, як можна комбінувати пальто чи куртки цієї зими, щоб мати стильний вигляд.

мода одяг речі небезпека цікаві факти

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