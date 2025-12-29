Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Не для красоты — зачем помпон на зимней шапке на самом деле

Не для красоты — зачем помпон на зимней шапке на самом деле

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 08:40
Почему на зимних шапках есть помпон — истинная функция аксессуара
Девушка в зимней шапке с помпоном. Фото: freepik

Помпон на шапке кажется просто украшением, но его история началась гораздо раньше, чем он стал модным аксессуаром. В прошлом этот элемент помогал идентифицировать военных, защищал моряков от травм и даже показывал религиозный статус.

Об этом написало издание Express.

Реклама
Читайте также:

Когда появились первые помпоны

Одно из древнейших изображений головного убора с помпоном нашли в Швеции в начале ХХ века. Археологическая находка — статуэтка, которую датируют примерно 790 годом нашей эры. На ней бог Фрейр изображен в головном уборе с помпоном.

Неизвестно, был ли это чисто декоративный элемент, обозначал ли он власть или имел ритуальное значение. Но именно скандинавам часто приписывают распространение помпонов в Европе.

После викингских походов в конце VIII века помпоны появились в Британии. В Шотландском нагорье начали носить шапки с "тоури" — круглым помпоном на макушке. Такие головные уборы, известные как балморалы или гленгарри, помогали определять принадлежность к конкретному полку.

К XVIII веку берет с помпоном стал символом шотландской военной культуры. В бою, когда все смешивалось в одну массу, такие детали имели значение.

Наполеон и его цветные коды

В ХІХ веке помпоны активно использовались в пехоте Наполеона Бонапарта. Цвет и форма помпона помогали различать батальоны и звания солдат. В хаосе боя это имело практическое значение — элемент на голове позволял быстро понять, кто перед тобой.

Наполеон любил порядок и систему, поэтому каждая деталь мундира что-то значила. Помпон не был исключением. Красный — один батальон, синий — другой, белый — третий. Просто, но работало.

Французские моряки

Во Франции помпон приобрел совсем другое назначение. Моряки носили его как амортизатор. В тесных каютах с низкими потолками он защищал голову от ударов во время качки. Когда корабль качался, человек мог ударяться головой о балки или потолок. Помпон смягчал удар.

Именно из французского языка, вероятно, происходит слово "pompon" — небольшой тканевый шарик. Со временем это слово перешло в английский и в другие языки. Французские моряки носили помпоны годами, и это стало частью их образа.

Религиозный статус

Помпон играл важную роль в религиозной одежде. В Римско-католической церкви берет с помпоном была знаком сана священнослужителя. Цвет помпона указывал на ранг духовного лица — это было частью церковной иерархии.

Черный — один уровень, красный — другой, белый — самый высокий. Все было четко регламентировано.

Южная Америка

Для коренных народов Южной Америки помпоны имели социальное значение. Их прикрепляли к одежде и головным уборам, чтобы обозначить семейное положение или статус человека в общине. Женат или нет, есть дети или нет, какой род занятий — все это можно было понять, посмотрев на помпон.

Здесь это был язык символов, понятный всем членам сообщества. Не надо было ничего объяснять — люди видели и понимали.

Как помпон стал модным

В ХХ веке, во время Великой депрессии, помпон начал терять сакральные и идентификационные функции. Производители одежды использовали остатки пряжи, создавая помпоны как доступное украшение для шапок. Это добавляло вещам индивидуальности во времена, когда на все не хватало денег. Люди покупали шапки, а помпон просто делал их немного интереснее. Со временем это закрепилось как модный элемент и помпон потерял свое первоначальное значение.

Ранее мы писали о том, какие шапки после 40 лет подарят женщинам легкий омолаживающий эффект.

Также мы сообщали, как найти достойную альтернативу шапкам, потерявшим свою актуальность в этом сезоне.

мода аксессуары интересные факты стиль шапка
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации