Почему на зимних шапках есть помпон — истинная функция аксессуара

Девушка в зимней шапке с помпоном. Фото: freepik

Помпон на шапке кажется просто украшением, но его история началась гораздо раньше, чем он стал модным аксессуаром. В прошлом этот элемент помогал идентифицировать военных, защищал моряков от травм и даже показывал религиозный статус.

Об этом написало издание Express.

Когда появились первые помпоны

Одно из древнейших изображений головного убора с помпоном нашли в Швеции в начале ХХ века. Археологическая находка — статуэтка, которую датируют примерно 790 годом нашей эры. На ней бог Фрейр изображен в головном уборе с помпоном.

Неизвестно, был ли это чисто декоративный элемент, обозначал ли он власть или имел ритуальное значение. Но именно скандинавам часто приписывают распространение помпонов в Европе.

После викингских походов в конце VIII века помпоны появились в Британии. В Шотландском нагорье начали носить шапки с "тоури" — круглым помпоном на макушке. Такие головные уборы, известные как балморалы или гленгарри, помогали определять принадлежность к конкретному полку.

К XVIII веку берет с помпоном стал символом шотландской военной культуры. В бою, когда все смешивалось в одну массу, такие детали имели значение.

Наполеон и его цветные коды

В ХІХ веке помпоны активно использовались в пехоте Наполеона Бонапарта. Цвет и форма помпона помогали различать батальоны и звания солдат. В хаосе боя это имело практическое значение — элемент на голове позволял быстро понять, кто перед тобой.

Наполеон любил порядок и систему, поэтому каждая деталь мундира что-то значила. Помпон не был исключением. Красный — один батальон, синий — другой, белый — третий. Просто, но работало.

Французские моряки

Во Франции помпон приобрел совсем другое назначение. Моряки носили его как амортизатор. В тесных каютах с низкими потолками он защищал голову от ударов во время качки. Когда корабль качался, человек мог ударяться головой о балки или потолок. Помпон смягчал удар.

Именно из французского языка, вероятно, происходит слово "pompon" — небольшой тканевый шарик. Со временем это слово перешло в английский и в другие языки. Французские моряки носили помпоны годами, и это стало частью их образа.

Религиозный статус

Помпон играл важную роль в религиозной одежде. В Римско-католической церкви берет с помпоном была знаком сана священнослужителя. Цвет помпона указывал на ранг духовного лица — это было частью церковной иерархии.

Черный — один уровень, красный — другой, белый — самый высокий. Все было четко регламентировано.

Южная Америка

Для коренных народов Южной Америки помпоны имели социальное значение. Их прикрепляли к одежде и головным уборам, чтобы обозначить семейное положение или статус человека в общине. Женат или нет, есть дети или нет, какой род занятий — все это можно было понять, посмотрев на помпон.

Здесь это был язык символов, понятный всем членам сообщества. Не надо было ничего объяснять — люди видели и понимали.

Как помпон стал модным

В ХХ веке, во время Великой депрессии, помпон начал терять сакральные и идентификационные функции. Производители одежды использовали остатки пряжи, создавая помпоны как доступное украшение для шапок. Это добавляло вещам индивидуальности во времена, когда на все не хватало денег. Люди покупали шапки, а помпон просто делал их немного интереснее. Со временем это закрепилось как модный элемент и помпон потерял свое первоначальное значение.

