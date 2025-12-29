Чому на зимових шапках є помпон — справжня функція аксесуара

Дівчина в зимовій шапці з помпоном. Фото: freepik

Помпон на шапці здається просто прикрасою, але його історія почалася набагато раніше, ніж він став модним аксесуаром. У минулому цей елемент допомагав ідентифікувати військових, захищав моряків від травм і навіть показував релігійний статус.

Коли зʼявились перші помпони

Одне з найдавніших зображень головного убору з помпоном знайшли у Швеції на початку ХХ століття. Археологічна знахідка — статуетка, яку датують приблизно 790 роком нашої ери. На ній бог Фрейр зображений у головному уборі з помпоном.

Невідомо, чи це був суто декоративний елемент, чи він позначав владу або мав ритуальне значення. Але саме скандинавам часто приписують поширення помпонів у Європі.

Після вікінгських походів наприкінці VIII століття помпони з'явилися у Британії. У Шотландському нагір'ї почали носити шапки з "тоурі" — круглим помпоном на маківці. Такі головні убори, відомі як балморали або гленгаррі, допомагали визначати приналежність до конкретного полку.

До XVIII століття берет із помпоном став символом шотландської військової культури. У бою, коли все змішувалося в одну масу, такі деталі мали значення.

Наполеон і його кольорові коди

У ХІХ столітті помпони активно використовувалися в піхоті Наполеона Бонапарта. Колір і форма помпона допомагали розрізняти батальйони та звання солдатів. У хаосі бою це мало практичне значення — елемент на голові дозволяв швидко зрозуміти, хто перед тобою.

Наполеон любив порядок і систему, тому кожна деталь мундира щось означала. Помпон не був винятком. Червоний — один батальйон, синій — інший, білий — третій. Просто, але працювало.

Французькі моряки

У Франції помпон набув зовсім іншого призначення. Моряки носили його як амортизатор. У тісних каютах із низькими стелями він захищав голову від ударів під час хитавиці. Коли корабель гойдався, людина могла вдарятися головою об балки або стелю. Помпон пом'якшував удар.

Саме з французької мови, ймовірно, походить слово "pompon" — невелика тканинна кулька. Згодом це слово перейшло в англійську і в інші мови. Французькі моряки носили помпони роками, і це стало частиною їхнього образу.

Релігійний статус

Помпон відігравав важливу роль у релігійному одязі. У Римсько-католицькій церкві берети з помпоном була знаком сану священнослужителя. Колір помпона вказував на ранг духовної особи — це було частиною церковної ієрархії.

Чорний — один рівень, червоний — інший, білий — найвищий. Все було чітко регламентовано.

Південна Америка

Для корінних народів Південної Америки помпони мали соціальне значення. Їх прикріплювали до одягу та головних уборів, щоб позначити сімейний стан або статус людини в громаді. Одружений чи ні, є діти чи немає, який рід занять — все це можна було зрозуміти, подивившись на помпон.

Тут це була мова символів, зрозуміла всім членам спільноти. Не треба було нічого пояснювати — люди бачили і розуміли.

Як помпон став модним

У ХХ столітті, під час Великої депресії, помпон почав втрачати сакральні та ідентифікаційні функції. Виробники одягу використовували залишки пряжі, створюючи помпони як доступну прикрасу для шапок. Це додавало речам індивідуальності в часи, коли на все не вистачало грошей. Люди купували шапки, а помпон просто робив їх трохи цікавішими. Згодом це закріпилося як модний елемент і помпон втратив своє первісне значення.

