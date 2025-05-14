Напиток для омоложения кожи — эффект, который действительно удивляет

Девушка пьет напиток. Фото: Freepik

Есть один простой напиток, который может буквально вернуть коже молодость и это вовсе не волшебное зелье из сказки. Это какао. Да, обычное, натуральное какао, которое многие помнят еще с детства. Но главное не то, что оно сладкое или теплое, а то, что оно работает.

Об этом пишет DailyMail.

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Американский врач Майкл Грегер доказал: если ежедневно пить какао, сделанное из чистого порошка без сахара, консервантов и ароматизаторов, — уже через три месяца кожа начинает заметно меняться. Она становится более упругой, увлажненной, а мелкие морщинки постепенно исчезают. И это не магия, а работа природных флавоноидов, которые содержатся в какао-бобах.

Важно: речь не о какао из пакетика, где куча всего лишнего. Нужен настоящий какао-порошок — темный, горьковатый, без добавок. Именно он запускает процессы восстановления в клетках кожи.

Какао. Фото: Freepik

А еще не забывайте о шпинате. Это не просто зелень для салата, а настоящий суперфуд для кожи. В нем есть вещества, которые стимулируют выработку коллагена — белка, отвечающего за упругость и молодость кожи. К тому же шпинат помогает и волосам, и ногтям, и даже суставам.

Итак, если добавить в свой день чашку правильного какао и порцию шпината — вы не просто поддержите здоровье, но и дадите своей коже то, в чем она действительно нуждается. И никакая дорогая косметика не сравнится с этими природными помощниками.

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