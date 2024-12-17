Как хорошо назвать ребенка в 2025 году – стильные варианты с 1920-х

Дети гуляют по полю. Фото: Pixabay

Тенденции всегда возвращаются, будь то одежда, прически или даже имена. То, что когда-то казалось старомодным, рано или поздно снова становится популярным. Проще говоря, имена, которые мы сейчас считаем устаревшими, будут на пике популярности столетия спустя.

Софи Кихм из Nameberry рассказала, что в этом случае действует так называемое "правило 100 лет".

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Софи объяснила, что имена "устают" после долгой популярности и выходят из моды. Например, имена, популярные среди родителей современных детей, воспринимаются как наименее стильные. Вот почему сейчас немногие назовут ребенка Брендой или Гэри. Но пройдет время, и они снова вернутся.

"Когда имя перестает активно использоваться, ему нужен примерно один цикл в 100 лет, чтобы снова стать модным. То есть имена прабабушек и прадедушки сейчас выглядят очень интересно для нового поколения", — пояснила Софи.

Мальчик играет с девочкой. Фото: Pixabay

Какие имена для мальчиков станут популярными

Если верить этой теории, имена с 1920-х годов, такие как Феликс, Отис или Олив, становятся все более привлекательными. Так происходит потому, что современное поколение уже не ассоциирует эти имена со своими родными, а воспринимает их как нечто свежее и необычное.

Однако есть имена, которые всегда держатся на плаву. К примеру, Джеймс, Томас, Генри, Джордж и Александр никогда не выходят из моды в Великобритании. Королевские имена всегда остаются классикой благодаря традициям и исторической значимости.

Маленькие мальчики. Фото: Pixabay

Что выбрать для девочки

Имена для девочек всегда были более "украшением", и потому они чаще подвергаются изменениям. Сейчас родители стремятся выбрать что-то современное, поэтому имена прошлых поколений, таких как Стефани, Эллен, Киран или Тони, временно отошли в тень. Но впоследствии они тоже вернутся.

Иными словами, то, что сегодня кажется старомодным, завтра может стать трендом. Так что не удивляйтесь, когда через несколько десятков лет снова встретите маленьких Бренд или Гэри — мода всегда идет по кругу.

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