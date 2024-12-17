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Найгарніші імена з 1920-х для дітей — будуть у моді у 2025 році

17 грудня 2024 08:39
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як гарно назвати дитину у 2025 році — стильні варіанти з 1920-х
Діти гуляють полем. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Тенденції завжди повертаються, чи то одяг, зачіски або навіть імена. Те, що колись здавалося старомодним, рано чи пізно знову стає популярним. Простіше кажучи, імена, які ми зараз вважаємо застарілими, будуть на піку популярності через століття.

Софі Кіхм з Nameberry розповіла, що в цьому випадку діє так зване "правило 100 років".

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Софі пояснила, що імена "втомлюються" після довгої популярності й виходять із моди. Наприклад, імена, що були популярні серед батьків сучасних дітей, сприймаються як найменш стильні. Ось чому зараз мало хто назве дитину Брендою чи Гері. Але пройде час, і вони знову повернуться.

"Коли ім'я перестає активно використовуватися, йому потрібен приблизно один цикл у 100 років, щоб знову стати модним. Тобто імена прабабусь і прадідусів зараз мають дуже цікавий вигляд для нового покоління", — пояснила Софі.

Старовинні імена повертаються в моду
Хлопчик грається з дівчинкою. Фото: Pixabay

Які імена для хлопчиків стануть популярними

Якщо вірити цій теорії, імена з 1920-х років, як-от Фелікс, Отіс чи Олів, стають усе більш привабливими. Так відбувається тому, що сучасне покоління вже не асоціює ці імена зі своїми рідними, а сприймає їх як щось свіже й незвичайне.

Проте є імена, які завжди тримаються на плаву. Наприклад, Джеймс, Томас, Генрі, Джордж і Олександр ніколи не виходять із моди у Великій Британії. Королівські імена завжди залишаються класикою завдяки традиціям та історичній значущості.

Цікаві варіанти імен для хлопчиків
Маленькі хлопчики. Фото: Pixabay

Що обрати для дівчинки

Імена для дівчаток завжди були більш "прикрасою", і тому вони частіше піддаються змінам. Зараз батьки прагнуть обрати щось сучасне, тому імена минулих поколінь, як-от Стефані, Еллен, Кіран чи Тоні, тимчасово відійшли в тінь. Але згодом вони також повернуться.

Іншими словами, те, що сьогодні здається старомодним, завтра може стати трендом. Тож не дивуйтеся, коли через кілька десятків років знову зустрінете маленьких Бренд чи Гері — мода завжди йде по колу.

Раніше ми писали про те, які модні імена будуть в тренді для хлопчика у 2025 році.

Також ми повідомляли, які дівчачі імена будуть популярними у 2025 році.

 

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