Почему важно, на каком пальце носить кольцо — народные приметы

Красивые кольца. Фото: Freepik

Издавна кольца имели не только эстетическое, но и глубокое символическое значение: они свидетельствовали о статусе, служили оберегами или указывали на любовную связь. И важно было не только, какое кольцо выбирали, но и на каком пальце его носили.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Значение пальцев для колец

Большой палец

Кольцо на большом пальце — выбор людей с сильным характером. Еще в древности его носили воины и представители знати. Сегодня это тоже своеобразный знак: независимость, сила воли, желание жить по собственным правилам. Если вы надеваете кольцо на правую руку, это о лидерстве, активной позиции и целеустремленности.

Также кольцо на этом пальце работает как щит — особенно если это амулет с защитным камнем (например, оникс, гематит, обсидиан).

Кольцо. Фото: Freepik

А левая рука подчеркнет вашу внутреннюю независимость. Подходят как крупные украшения с камнями, так и лаконичные, изящные модели — все зависит от вашего настроения и стиля.

Указательный палец

В средневековье именно на этом пальце правители носили свои самые значимые перстни. И сегодня это палец амбиций и уверенности. Кольцо на указательном пальце правой руки демонстрирует вашу способность принимать решения и брать ответственность. А если носить его на левой — это знак внутренних стремлений, мечтаний о реализации или скрытых достижений.

Средний палец

Центральный палец — символ баланса. В прошлом кольцо на нем свидетельствовало о готовности к семейной жизни или стремлении к внутреннему равновесию.

Кольцо на среднем пальце. Фото: Freepik

Этот палец идеальное место для яркого украшения, которое станет акцентом вашего образа. На правой руке это знак активного поиска равновесия в мире, а на левой — глубокое стремление к гармонии внутри себя.

Безымянный палец

Именно на этом пальце традиционно носят обручальные кольца. Древние римляне верили, что именно здесь проходит "вена любви", которая ведет к сердцу.

В разных странах:

в православных культурах кольцо носят на правой руке;

в католических и протестантских — на левой.

Но обручальное кольцо не единственное, что может украшать этот палец. Его выбирают и для фамильных колец, и для стильных акцентов.

Мизинец

Мизинец — самый маленький, но точно не самый заметный. Когда-то на нем носили печати, сегодня же это скорее жест личного стиля. Кольцо на мизинце говорит о человеке, который не боится быть собой, добавляет в образ изюминку и любит выходить за пределы шаблонов. Идеально сюда подходят тонкие, изящные кольца или миниатюрные перстни с камнями.

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