Не все знают об этом приеме: как итальянки моют волосы

Мытье головы. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Часто причина тусклых волос кроется не в шампуне или маске, а в самой простой привычке — в том, как именно мы моем голову. В Италии к уходу за волосами относятся почти так же серьезно, как к уходу за кожей. Для многих итальянок это не спешная процедура перед работой, а несколько минут, которые они сознательно посвящают себе.

Об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.mx.

Густые, блестящие волосы давно стали одной из характерных черт итальянского стиля. Там с детства приучают не только пользоваться хорошими средствами, но и правильно ухаживать за кожей головы. Именно на этом делают акцент специалисты сети салонов известного итальянского парикмахера Россано Ферретти.

Как ухаживают за волосами в Италии

По словам экспертов, многие люди допускают одну и ту же ошибку: наносят шампунь хаотично или только на верхнюю часть головы. Из-за этого отдельные участки очищаются хуже, а волосы быстрее теряют свежесть.

В салонах Ферретти используют простой принцип. Шампунь наносят не в одном месте, а сразу в нескольких точках: у лба, на макушке, на обоих висках и в области затылка. После этого средство аккуратно распределяют по всей коже головы.

Далее начинается самая важная часть — массаж. Делают его не ногтями, а подушечками пальцев. Движения должны быть медленными и круговыми, без сильного нажатия. Такой подход помогает улучшить кровообращение и дает ощущение легкости после мытья. Многие замечают, что после такого массажа волосы у корней выглядят более объемными.

Еще одна привычка, которой придерживаются итальянские мастера, — двойное очищение. В первый раз шампунь удаляет остатки стайлинга, пыль и кожный жир. Во второй раз он уже воздействует непосредственно на кожу головы и волосы.

При этом не нужно использовать половину флакона. Для первого мытья достаточно чуть большей порции, а для второго — совсем небольшого количества средства.

Отдельное внимание рекомендуют уделять смыванию. Если торопиться и оставлять на коже остатки шампуня или кондиционера, волосы могут быстрее становиться жирными и терять свежий вид.

Именно поэтому в итальянских салонах мытье головы не считают мелочью. Там убеждены, что красивые волосы начинаются не с укладки или дорогих средств, а с правильно очищенной кожи головы. И несколько дополнительных минут в ванной иногда дают гораздо лучший результат, чем очередная модная баночка на полке.

Ранее мы писали о том, как раньше создавались объемные прически. Тогда еще обходились без большого количества косметики, но все равно удавалось дольше сохранить свежесть волос.

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