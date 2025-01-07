Как сохранить прическу под шапкой — секреты, которые вас удивят

Девушка в шапке. Фото: Freepik

С приходом холодов каждый сталкивается с дилеммой: как согреться и при этом не превратить прическу во что-то хаотичное под шапкой. Есть несколько простых решений, которые позволят выглядеть стильно и ухоженно даже зимой.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Головной убор

Шапка — это не враг ваших волос, если выбрать правильную. Забудьте о тесных моделях, которые сжимают голову и превращают волосы во взъерошенный беспорядок. Лучше обратите внимание на объемные варианты — например, вязаные шапки с пухлыми узорами, стильные шляпы или легкие кашемировые шарфы.

Еще один важный момент — шапку нужно надевать только на сухие волосы, иначе ни один лайфхак не спасет укладку.

Девушка в шапке. Фото: Freepik

Шелк внутри — идеальный трюк

Если вас раздражает электризация волос после шапки, обратите внимание на материал подкладки. Шелковая или сатиновая внутренняя часть способна творить чудеса. Она не только предотвращает электризацию, но и помогает сохранить форму укладки. Не нашли такую шапку? Не проблема! Обычный кусок шелковой ткани, пришитый внутри, решит эту проблему.

Друзья для волос — несмываемые средства

Не забывайте про сухой шампунь и текстурирующие спреи. Они мгновенно освежат укладку, уберут лишний жир и придадут объем. К тому же эти средства можно использовать как перед выходом, так и после того, как вы сняли головной убор. Лак для волос оставьте на особые случаи — он не всегда хорошо вписывается в зимнюю историю.

Девушка наносит спрей на волосы. Фото: Freepik

Простые действия, которые не отнимут у вас много времени, помогут выглядеть ухоженно даже тогда, когда на улице мороз и ветер. Сохраните эти советы, чтобы больше никогда не беспокоиться из-за прически.

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