Як зберегти зачіску під шапкою — секрети, які вас здивують

Дівчина в шапці. Фото: Freepik

З приходом холодів кожен стикається з дилемою: як зігрітися і при цьому не перетворити зачіску на щось хаотичне під шапкою. Є кілька простих рішень, які дозволять мати стильний й доглянутий вигляд навіть узимку.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Головний убір

Шапка — це не ворог вашого волосся, якщо обрати правильну. Забудьте про тісні моделі, які стискають голову і перетворюють волосся на скуйовджений безлад. Краще зверніть увагу на об’ємні варіанти — наприклад, в’язані шапки з пухкими узорами, стильні капелюхи чи легкі кашемірові шарфи.

Ще один важливий момент — шапку потрібно вдягати лише на сухе волосся, інакше жоден лайфхак не врятує укладку.

Дівчина в шапці. Фото: Freepik

Шовк всередині — ідеальний трюк

Якщо вас дратує електризація волосся після шапки, зверніть увагу на матеріал підкладки. Шовкова або сатинова внутрішня частина здатна творити дива. Вона не лише запобігає електризації, а й допомагає зберегти форму укладки. Не знайшли таку шапку? Не проблема! Звичайний шматок шовкової тканини, пришитий всередині, вирішить цю проблему.

Друзі для волосся — незмивні засоби

Не забувайте про сухий шампунь і текстурувальні спреї. Вони миттєво освіжать укладку, приберуть зайвий жир та додадуть об'єму. До того ж ці засоби можна використовувати як перед виходом, так і після того, як ви зняли головний убір. Лак для волосся залиште на особливі випадки — він не завжди добре вписується в зимову історію.

Дівчина наносить спрей на волосся. Фото: Freepik

Прості дії, які не заберуть у вас багато часу, допоможуть мати доглянутий вигляд навіть тоді, коли на вулиці мороз і вітер. Збережіть ці поради, щоб більше ніколи не турбуватися через зачіску.

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