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Найстильніший в’язаний аксесуар зими 2025 року

6 січня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендовий в'язаний аксесуар зими 2025, який хочуть усі
Дівчина займається в'язанням. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Ще у 2022 році в’язані балаклави вибухнули у світі моди, коли Алекса Чанг показала свою стильну комбінацію: масивна балаклава гачком і шкіряний тренч. Це був той момент, коли цей аксесуар впевнено заявив про себе.

Новини.LIVE розповість, чому цей зимовий аксесуар досі на піку популярності.

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З того часу балаклави не лише залишилися в тренді, а й отримали безліч нових варіацій: ретро-моделі, в’язані капюшони, трикутні шарфи й навіть капелюхи.

Чому більшість обирають балаклави на зиму

Балаклави — це не просто модний штрих, а справжній зимовий мастхев. В’язані моделі щільно облягають голову, шию та вуха, захищаючи від вітру і холоду. Ідеальний варіант для тих, хто не хоче обирати між теплом і стилем. З ними зимова прогулянка чи вихід на природу стають комфортними, а ваш образ — незабутнім.

Балаклава - це не тільки про стиль, але і про комфорт
Дівчина в балаклаві. Фото з Instagram

Колись балаклави асоціювалися з епохою 60-х, але сьогодні вони мають абсолютно інакший вигляд. Нові моделі — це мікс ретро і сучасності. Ви можете знайти об’ємні в’язані варіанти, моделі з яскравими вставками чи навіть повністю ручну роботу, яка додає особливого шарму.

Від класичних нейтральних тонів до сміливих кольорів — варіанти на будь-який смак.

Балаклава може мати навіть елегантний вигляд у образі
Жінка у балаклаві. Фото з Instagram

Чому балаклава — це must-have

  • Вона легко комбінується з будь-яким верхнім одягом, від пуховиків до пальто.
  • Практичність і комфорт — ваші головні супутники у зимову негоду.
  • Це модний аксесуар, який додасть вашому образу індивідуальності.

Отже, балаклава — це аксесуар, який не лише зігріє, а й зробить ваш образ на зиму стильнішим і помітнішим.

Раніше ми писали про те, який модний головний убір 2025 можна носити під усе.

Також ми повідомляли, що може зіпсувати ваш образ у шапці.

мода аксесуари стиль 2025 рік шапка

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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