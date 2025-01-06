Трендовый вязаный аксессуар зимы 2025, который хотят все

Девушка занимается вязанием. Фото: Freepik

Еще в 2022 году вязаные балаклавы взорвались в мире моды, когда Алекса Чанг показала свою стильную комбинацию: массивная балаклава крючком и кожаный тренч. Это был тот момент, когда этот аксессуар уверенно заявил о себе.

Новини.LIVE расскажет, почему этот зимний аксессуар до сих пор на пике популярности.

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С того времени балаклавы не только остались в тренде, но и получили множество новых вариаций: ретро-модели, вязаные капюшоны, треугольные шарфы и даже шляпы.

Почему большинство выбирают балаклавы на зиму

Балаклавы — это не просто модный штрих, а настоящий зимний мастхэв. Связанные модели плотно облегают голову, шею и уши, защищая от ветра и холода. Идеальный вариант для тех, кто не хочет выбирать между теплом и стилем. С ними зимняя прогулка или выход на природу становятся комфортными, а ваш образ — незабываемым.

Девушка в балаклаве. Фото из Instagram

Когда-то балаклавы ассоциировались с эпохой 60-х, но сегодня они выглядят совершенно иначе. Новые модели — это микс ретро и современности. Вы можете найти объемные вязаные варианты, модели с яркими вставками или даже полностью ручную работу, которая добавляет особого шарма.

От классических нейтральных тонов до смелых цветов — варианты на любой вкус.

Женщина в балаклаве. Фото из Instagram

Почему балаклава — это must-have

Она легко комбинируется с любой верхней одеждой, от пуховиков до пальто.

Практичность и комфорт — ваши главные спутники в зимнюю непогоду.

Это модный аксессуар, который придаст вашему образу индивидуальности.

Итак, балаклава — это аксессуар, который не только согреет, но и сделает ваш образ на зиму более стильным и заметным.

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