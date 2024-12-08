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Как ухаживать за сухой кожей лица зимой — топ советов

8 декабря 2024 09:43
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Сухая кожа лица зимой — эффективные советы по уходу
Ухоженная кожа у девушки. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Зимний период — это настоящее испытание для кожи. Снижение температуры, недостаток солнечного света и питательных веществ, а также влияние городского загрязнения значительно ухудшают ее состояние. Кожа становится более сухой, теряет здоровый оттенок и эластичность. 

Cайт Новини.LIVE расскажет о том, как сохранить красоту и здоровье кожи даже в самые холодные дни.

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Зимний ритуал ухода должен состоять из трех важных этапов:

  • Очищение. Используйте мягкие средства для умывания, например молочко или пенку. Достаточно очищать кожу ежедневно, вечером. Если утром наносите макияж, используйте мицеллярную воду или гидрофильное масло для удаления остатков косметики.
  • Увлажнение и питание. Кремы и сыворотки с такими компонентами как витамин Е, гиалуроновая кислота, пантенол или центелла азиатская помогут удержать влагу в коже и восстановить ее защитный барьер.
  • Защита. Не забывайте о SPF-защите даже в пасмурные дни. Наносите крем за 30 минут до выхода на улицу.

Для дополнительного увлажнения можно использовать маски 1–2 раза в неделю, а для сухих участков — бальзамы или вазелин.

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Девушка увлажняет кожу кремом. Фото: Freepik

Как помочь коже зимой изнутри

Уход за кожей — это не только косметика, но и забота об организме. Чтобы кожа оставалась здоровой:

  • Добавьте в рацион свежие овощи, фрукты, жирную рыбу, орехи и авокадо.
  • Пейте достаточно воды. Если холодная вода не по вкусу, можно подогревать ее.
  • Обеспечьте качественный сон, ведь зима — это время, когда организм нуждается в большем отдыхе.
  • Убавьте время под горячим душем или в ванной, чтобы избежать обезвоживания кожи.
  • Используйте увлажнитель воздуха дома или на работе.
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Полезная еда. Фото: Freepik

Если же требуется профессиональный подход, обратитесь к косметологу, который порекомендует салонные процедуры или специальные средства для домашнего использования.

Отметим, что зима — это не приговор для вашей кожи. Главное — правильный уход и забота об организме, и ваша кожа будет оставаться здоровой и сияющей даже в самые суровые морозы.

Раньше мы писали о том, как правильно ухаживать за волосами, чтобы они были густыми и сияющими.

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