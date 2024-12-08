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Як доглядати за сухою шкірою обличчя взимку — топ порад

8 грудня 2024 09:43
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Суха шкіра обличчя взимку — ефективні поради щодо догляду
Доглянута шкіра у дівчини. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зимовий період — це справжнє випробування для шкіри. Зниження температури, нестача сонячного світла та поживних речовин, а також вплив міського забруднення значно погіршують її стан. Шкіра стає сухішою, втрачає здоровий відтінок та еластичність. 

Cайт Новини.LIVE розповість про те, як зберегти красу й здоров’я шкіри навіть у найхолодніші дні. 

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Основні етапи зимового догляду за шкірою

Зимовий ритуал догляду має складатися з трьох важливих етапів:

  • Очищення. Використовуйте м’які засоби для вмивання, як-от молочко чи пінку. Достатньо очищувати шкіру раз на день, ввечері. Якщо вранці наносите макіяж, скористайтеся міцелярною водою чи гідрофільною олією для видалення залишків косметики.
  • Зволоження та живлення. Креми та сироватки з такими компонентами, як вітамін Е, гіалуронова кислота, пантенол чи центелла азійська, допоможуть утримати вологу в шкірі й відновити її захисний бар’єр.
  • Захист. Не забувайте про SPF-захист навіть у похмурі дні. Наносьте крем за 30 хвилин до виходу на вулицю.

Для додаткового зволоження можна використовувати маски 1–2 рази на тиждень, а для сухих ділянок — бальзами чи вазелін.

Як доглядати за сухою шкірою обличчя взимку — топ порад - фото 1
Дівчина зволожує шкіру кремом. Фото: Freepik

Як допомогти шкірі взимку зсередини

Догляд за шкірою — це не лише косметика, але й турбота про організм. Щоб шкіра залишалася здоровою:

  • Додайте до раціону свіжі овочі, фрукти, жирну рибу, горіхи та авокадо.
  • Пийте достатньо води. Якщо холодна вода не до смаку, можна підігрівати її.
  • Забезпечте якісний сон, адже зима — це час, коли організм потребує більше відпочинку.
  • Зменште час під гарячим душем чи у ванній, щоб уникнути зневоднення шкіри.
  • Використовуйте зволожувач повітря вдома або на роботі.
Як доглядати за сухою шкірою обличчя взимку — топ порад - фото 2
Корисна їжа. Фото: Freepik

Якщо ж потрібен професійний підхід, зверніться до косметолога, який порекомендує салонні процедури або спеціальні засоби для домашнього використання.

Відзначимо, що зима — це не вирок для вашої шкіри. Головне — правильний догляд та турбота про організм, і ваша шкіра залишатиметься здоровою та сяючою навіть у найсуворіші морози.

Раніше ми писали про те, як правильно доглядати за волоссям, щоб воно було густим та сяяло. 

Також ми повідомляли про ідеальну форму брів для жінок після 40.

шкіра мода жінки краса догляд

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