Суха шкіра обличчя взимку — ефективні поради щодо догляду

Доглянута шкіра у дівчини. Фото: Freepik

Зимовий період — це справжнє випробування для шкіри. Зниження температури, нестача сонячного світла та поживних речовин, а також вплив міського забруднення значно погіршують її стан. Шкіра стає сухішою, втрачає здоровий відтінок та еластичність.

Cайт Новини.LIVE розповість про те, як зберегти красу й здоров’я шкіри навіть у найхолодніші дні.

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Основні етапи зимового догляду за шкірою

Зимовий ритуал догляду має складатися з трьох важливих етапів:

Очищення . Використовуйте м’які засоби для вмивання, як-от молочко чи пінку. Достатньо очищувати шкіру раз на день, ввечері. Якщо вранці наносите макіяж, скористайтеся міцелярною водою чи гідрофільною олією для видалення залишків косметики.

. Використовуйте м’які засоби для вмивання, як-от молочко чи пінку. Достатньо очищувати шкіру раз на день, ввечері. Якщо вранці наносите макіяж, скористайтеся міцелярною водою чи гідрофільною олією для видалення залишків косметики. Зволоження та живлення . Креми та сироватки з такими компонентами, як вітамін Е, гіалуронова кислота, пантенол чи центелла азійська, допоможуть утримати вологу в шкірі й відновити її захисний бар’єр.

. Креми та сироватки з такими компонентами, як вітамін Е, гіалуронова кислота, пантенол чи центелла азійська, допоможуть утримати вологу в шкірі й відновити її захисний бар’єр. Захист. Не забувайте про SPF-захист навіть у похмурі дні. Наносьте крем за 30 хвилин до виходу на вулицю.

Для додаткового зволоження можна використовувати маски 1–2 рази на тиждень, а для сухих ділянок — бальзами чи вазелін.

Дівчина зволожує шкіру кремом. Фото: Freepik

Як допомогти шкірі взимку зсередини

Догляд за шкірою — це не лише косметика, але й турбота про організм. Щоб шкіра залишалася здоровою:

Додайте до раціону свіжі овочі, фрукти, жирну рибу, горіхи та авокадо.

Пийте достатньо води. Якщо холодна вода не до смаку, можна підігрівати її.

Забезпечте якісний сон, адже зима — це час, коли організм потребує більше відпочинку.

Зменште час під гарячим душем чи у ванній, щоб уникнути зневоднення шкіри.

Використовуйте зволожувач повітря вдома або на роботі.

Корисна їжа. Фото: Freepik

Якщо ж потрібен професійний підхід, зверніться до косметолога, який порекомендує салонні процедури або спеціальні засоби для домашнього використання.

Відзначимо, що зима — це не вирок для вашої шкіри. Головне — правильний догляд та турбота про організм, і ваша шкіра залишатиметься здоровою та сяючою навіть у найсуворіші морози.

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