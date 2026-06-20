Этим летом украшения определяют весь образ: новый модный тренд

Девушка в красивых украшениях. Фото: magnific

Юлия Печерская Редактор

Еще недавно украшения считались лишь деталью, завершающей образ. Серьги, колье или браслеты подбирали уже после того, как платье или костюм были готовы. Но сегодня правила игры изменились.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

На подиумах все чаще можно увидеть вещи, где именно украшения становятся главным элементом. Они больше не дополняют одежду, а фактически заменяют ее отдельные части. Металл, кристаллы и декоративные конструкции формируют силуэт, повторяют линии тела и создают эффект второй кожи.

Украшения, которые в тренде этим летом

Одними из первых это направление начали активно развивать в Givenchy. Еще несколько сезонов назад Сара Бертон представила образ, составленный из мерцающих кристаллов. Тогда он стал одним из самых обсуждаемых моментов показа и задал новое настроение для бренда.

Впоследствии дизайнерка пошла еще дальше. В коллекции весна-лето 2026 на подиум вышла Виттория Черетти в эффектной металлической конструкции, напоминавшей доспехи. Сверкающий нагрудник плотно повторял контуры фигуры, сочетая женственность с ощущением силы и уверенности.

Givenchy, весна-лето 2026. Фото из Vogue

Не остался в стороне и Balmain. В центре внимания оказался необычный топ, вдохновленный аметистом. Его форма и цвет воспроизводили естественную красоту камня настолько реалистично, что вещь была словно вытесана из цельного кристалла. Образ получился ярким, смелым и в то же время очень роскошным.

Balmain, весна-лето 2026. Фото из Vogue

В сезоне осень-зима 2026/2027 эта тенденция только набирает обороты. В новой коллекции Givenchy украшения буквально струятся по телу, создавая впечатление золотого дождя из металла и камней. Они привлекают к себе все внимание и становятся главным акцентом образа.

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