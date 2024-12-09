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Атлантическая диета в тренде — вкусно и эффективно для фигуры

9 декабря 2024 09:29
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модная Атлантическая диета – как она помогает похудеть
Стройная девушка. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Спортивный диетолог Эми Гудсон рассказала о новом тренде в питании — Атлантической диете, которая уже приобрела популярность среди тех, кто хочет улучшить здоровье и похудеть. Специалист объяснила, чем она отличается от других рационов и как может помочь в борьбе с лишним весом.

Об этом сообщает Eat This, Not That.

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Чем особенна Атлантическая диета

Атлантическая диета во многом напоминает известную Средиземноморскую. Основу рациона составляют свежие овощи, фрукты, морепродукты, а также три-четыре порции рыбы или нежирного мяса в неделю. Кроме того, в меню часто появляются блюда с оливковым маслом, а вино разрешается в умеренных количествах.

Впрочем, есть и важные отличия. В Атлантической диете больше внимания уделяется овощам, таким как капуста и репа, а также постному мясу и молочным продуктам. Именно эти продукты делают ее уникальной и подходят для тех, кто стремится не только контролировать вес, но и получать больше питательных веществ.

Атлантическая диета в тренде — вкусно и эффективно для фигуры - фото 1
Рыба с овощами. Фото: Pixabay

Как диета помогает похудеть

Эми Гудсон отметила, что богатый питательными веществами рацион может значительно упростить процесс похудения. Например, белок в рационе способствует более длинному ощущению сытости, помогая избежать переедания. Это позволяет снизить потребление калорий, что является ключом к снижению веса.

Атлантическая диета в тренде — вкусно и эффективно для фигуры - фото 2
Продукты для Атлантической диеты. Фото: Freepik

Недавнее исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало, что люди, придерживавшиеся Атлантической диеты, имели меньший объем талии и меньше жира на животе. Также у них снизились риски сердечно-сосудистых заболеваний и метаболического синдрома.

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10:05 Японский врач назвала блюдо, которое продлит жизнь на годы

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:59 Сорвал флаг со стены – приговор суда жителю Одесчины

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