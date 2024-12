Модная Атлантическая диета – как она помогает похудеть

Стройная девушка. Фото: Freepik

Спортивный диетолог Эми Гудсон рассказала о новом тренде в питании — Атлантической диете, которая уже приобрела популярность среди тех, кто хочет улучшить здоровье и похудеть. Специалист объяснила, чем она отличается от других рационов и как может помочь в борьбе с лишним весом.

Об этом сообщает Eat This, Not That.

Чем особенна Атлантическая диета

Атлантическая диета во многом напоминает известную Средиземноморскую. Основу рациона составляют свежие овощи, фрукты, морепродукты, а также три-четыре порции рыбы или нежирного мяса в неделю. Кроме того, в меню часто появляются блюда с оливковым маслом, а вино разрешается в умеренных количествах.

Впрочем, есть и важные отличия. В Атлантической диете больше внимания уделяется овощам, таким как капуста и репа, а также постному мясу и молочным продуктам. Именно эти продукты делают ее уникальной и подходят для тех, кто стремится не только контролировать вес, но и получать больше питательных веществ.

Рыба с овощами. Фото: Pixabay

Как диета помогает похудеть

Эми Гудсон отметила, что богатый питательными веществами рацион может значительно упростить процесс похудения. Например, белок в рационе способствует более длинному ощущению сытости, помогая избежать переедания. Это позволяет снизить потребление калорий, что является ключом к снижению веса.

Продукты для Атлантической диеты. Фото: Freepik

Недавнее исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало, что люди, придерживавшиеся Атлантической диеты, имели меньший объем талии и меньше жира на животе. Также у них снизились риски сердечно-сосудистых заболеваний и метаболического синдрома.

