Модна Атлантична дієта — як вона допомагає схуднути

Атлантична дієта в тренді — смачно і ефективно для фігури
Спортивна дієтологиня Емі Гудсон розповіла про новий тренд у харчуванні — Атлантичну дієту, яка вже здобула популярність серед тих, хто хоче покращити здоров’я і схуднути. Фахівчиня пояснила, чим вона відрізняється від інших раціонів і як може допомогти у боротьбі із зайвою вагою.
Про це повідомляє Eat This, Not That.
Чим особлива Атлантична дієта
Атлантична дієта багато в чому нагадує відому Середземноморську. Основу раціону становлять свіжі овочі, фрукти, морепродукти, а також три-чотири порції риби або нежирного м’яса на тиждень. Крім того, у меню часто з’являються страви з використанням оливкової олії, а вино дозволяється у помірних кількостях.
Втім, є і важливі відмінності. В Атлантичній дієті більше уваги приділяється овочам, таким як капуста та ріпа, а також пісному м’ясу й молочним продуктам. Саме ці продукти роблять її унікальною і підходять для тих, хто прагне не лише контролювати вагу, але й отримувати більше поживних речовин.
Як дієта допомагає схуднути
Емі Гудсон зазначила, що багатий на поживні речовини раціон може значно спростити процес схуднення. Наприклад, білок у раціоні сприяє довшому відчуттю ситості, допомагаючи уникнути переїдання. Це дозволяє зменшити споживання калорій, що є ключем до зниження ваги.
Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі JAMA Network Open, показало, що люди, які дотримувалися Атлантичної дієти, мали менший об’єм талії та менше жиру на животі. Також у них знизилися ризики серцево-судинних захворювань і метаболічного синдрому.
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