3 модных цвета для педикюра на конец лета: успейте попробовать

Уход за ногами. Коллаж: Новини.LIVE

Удачный педикюр — это не только аккуратное покрытие, но и правильно подобранный цвет. Именно он часто определяет, насколько дорого и ухоженно будут выглядеть ногти. Если хочется сделать педикюр, который не надоест через несколько дней и будет легко сочетаться с любой обувью, стоит обратить внимание на проверенные оттенки. Этим летом они снова в числе самых актуальных.

Новини.LIVE объяснит, о каких цветах идет речь.

Черный цвет

Если раньше черный лак многие оставляли только для холодного времени года, то сейчас он уверенно перекочевал и в летние тренды. Такой педикюр выглядит выразительно, делает стопы более ухоженными и удачно сочетается как с босоножками, так и с шлепанцами. К тому же черный не конфликтует с цветом одежды или аксессуаров, поэтому беспокоиться о сочетании не придется.

Черный педикюр. Фото из Instagram

Молочный цвет

Светлые оттенки не теряют популярности уже несколько сезонов подряд. Молочный цвет выбирают все чаще, а классический белый постепенно теряет актуальность. Молочный цвет одинаково уместен будет и на отдыхе, и в офисе, и в повседневной жизни.

Молочный педикюр. Фото из Instagram

Розовый цвет

Для тех, кто любит нежные цвета, розовый остается одним из лучших вариантов. В этом сезоне стоит обратить внимание на полупрозрачные оттенки с легким глянцевым блеском. Особенно популярны цвета, напоминающие естественный румянец. Они выглядят очень свежо и естественно, а еще легко сочетаются с любым летним гардеробом.

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Розовый педикюр. Фото из Instagram

Именно эти три цвета можно смело назвать беспроигрышными. Они не зависят от мимолетных модных тенденций, уместно смотрятся в любом возрасте и остаются актуальными независимо от того, какой стиль одежды вы выбираете.

Ранее мы писали о том, рекомендуют ли специалисты делать педикюр женщинам, которые большую часть времени носят закрытую обувь, даже летом. Важно уметь правильно ухаживать за своими ногами.

Также Новини.LIVE сообщали, какие универсальные цвета педикюра рекомендуется рассмотреть женщинам старше 40 лет, которые ценят практичность. Это поможет подчеркнуть ухоженность ваших ног.