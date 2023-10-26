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Изменения в мобилизации — при каких обстоятельствах непригодные становятся пригодными

26 октября 2023 04:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Изменения в мобилизации — при каких обстоятельствах непригодные становятся пригодными
Украинские военнослужащие на передовой. Фото: Генштаб ВСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине увеличивается количество пригодных к службе мужчин, куда приписывают даже ранее не подлежащих мобилизации. Так, теперь могут служить мужчины с 3-й группой инвалидности, однако при определенных условиях.

Об этом сообщает ТСН.

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С какими болезнями могут мобилизовать

В Министерстве обороны расширили список болезней, дающих основания для мобилизации. Так, речь идет о "клинически излеченном туберкулезе, вирусных гепатитах с незначительным нарушением функций, бессимптомном ВИЧ, определенных заболеваниях эндокринной системы и т.д.".

В ведомстве отметили, что имеющих болезни, препятствующие выполнению военной службы, не призовут в ряды ВСУ. В свою очередь для тех, у кого наблюдается подтвержденная лабораторным исследованием длительная ремиссия — 3-5 лет, организуют индивидуальный подход.

Больше всего в Минобороны заверили, что такие люди служили в ВСУ, занимая разные должности до внесенных изменений в приказ.

Могут ли призвать с инвалидностью

Призвать могут также мужчин с 3-й группой инвалидности согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", однако это происходит по их согласию и по месту жительства.

Некоторые адвокаты считают, что мужчины с 3-й группой инвалидности могут быть призваны на службу. Это легкая инвалидность, так что с ней можно воевать. К тому же, мобилизация не означает, что мужчину отправят на передовую, ведь ему могут найти место и в тылу. Более того некоторые специально оформляют инвалидность ради отдельных льгот и преимуществ.

Напомним, что Новини.LIVE разбирались, могут ли забрать в армию мужчину, если у него есть бронь от мобилизации, и что делать, если забронированному работнику пришла повестка.

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