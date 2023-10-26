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Зміни в мобілізації — за яких обставин непридатні стають придатними

26 жовтня 2023 04:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зміни в мобілізації — за яких обставин непридатні стають придатними
Українські військовослужбовці на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні більшає кількість придатних до служби чоловіків, куди приписують навіть тих, що раніше не підлягали мобілізації. Так, тепер можуть служити чоловіки з 3-ю групою інвалідності, однак за певних умов. 

Про це повідомляє ТСН.

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З якими хворобами можуть мобілізувати

У Міністерстві оборони розширили список хвороб, що дають підстави для мобілізації. Так, мова йде про "клінічно вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, безсимптомний ВІЛ, певні захворювання ендокринної системи тощо".

У відомстві зазначили, що тих, хто має хвороби, які перешкоджають виконанню військової служби, не призвуть до лав ЗСУ. Своєю чергою, для тих, у кого спостерігається підтверджена лабораторним дослідженням тривала ремісія — 3-5 років, організують індивідуальний підхід.

Щобільше в Міноборони запевнили, що такі люди служили в ЗСУ, обіймаючи різні посади до внесених змін до наказу.

Чи можуть призвати з інвалідністю

Призвати можуть також чоловіків із 3-ою групою інвалідності згідно зі ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", однак це відбувається за їх згодою та за місцем проживання.

Деякі адвокати вважають, що чоловіки із 3-ою групою інвалідності можуть бути призвані на службу. Це легка інвалідність, тож із нею можна воювати. До того ж мобілізація не означає, що чоловіка відправлять на передову, адже йому можуть знайти місце й у тилу. Щобільше дехто спеціально оформлює інвалідність заради окремих пільг і переваг.

Нагадаємо, що Новини.LIVE розбиралися, чи можуть забрати до війська чоловіка, якщо в нього є бронь від мобілізації, та що робити, якщо заброньованому працівнику прийшла повістка.

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