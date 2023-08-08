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С какими болезнями кожи не могут мобилизовать: разъяснение

8 августа 2023 08:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Мобилизация в Украине 2023 — с какими болезнями кожи не берут в армию
Военный на приеме у врача. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Несмотря на мобилизацию, которая продолжается в Украине, есть категория мужчин, которую законодательство освобождает от службы в армии. В частности, основанием для увольнения могут быть определенные заболевания кожи.

Об этом говорится в приказе Министерства обороны "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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С какими болезнями кожи не берут в армию

Если во время военно-врачебной комиссии у военнообязанных обнаружили некоторые заболевания кожи, это может стать причиной, по которой могут исключить из военного учета.

К таким болезням, в частности, относятся:

  • атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова,
  • обычная пузырчатка,
  • герпетиформный дерматит.

А такие заболевания кожи, как ограниченные, редко рецидивирующие формы экземы, ограниченные формы псориаза, нейродермит, красный плоский лишай, крапивница и эритема, могут стать основанием для признания человека временно непригодным к военной службе.

Напомним, недавно мы писали, что мужчины могут получить в августе три вида повесток.

Также мы писали, что в Украине существует уголовная ответственность за неявку в центр комплектования, но она наступает только после того, как человек явился хотя бы один раз в военкомат. Это происходит после того, как ей выдана повестка на отправку.

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