Мобілізація в Україні 2023 — з якими хворобами шкіри не беруть у військо

Військовий на прийомі у лікаря. Фото: google

Попри мобілізацію в Україні, під час якої військовозобов'язаних українців віком від 18 до 60 років призивають до армії, є категорія чоловіків, яку законодавство звільняє від служби у війську. Зокрема, підставою для звільнення можуть бути певні захворювання шкіри.

Про це йдеться у наказі Міністерства оборони "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України".

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З якими хворобами шкіри не беруть до війська

Якщо під час військово-лікарської комісії у військовозобов'язаних виявили деякі захворювання шкіри, це може стати причиною через яку можуть виключити з військового обліку.

До таких хвороб, зокрема, належать:

атопічний дерматит із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву,

звичайна пухирчатка,

герпетиформний дерматит.

А такі захворювання шкіри, як обмежені, рідко рецидивні форми екземи, обмежені форми псоріазу, нейродерміт, червоний плоский лишай, кропив'янка та еритема можуть стати підставою для визнання людини тимчасово непридатною до військової служби.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що чоловіки можуть отримати у серпні три види повісток.

Також ми писали, що в Україні існує кримінальна відповідальність за неявку до центру комплектування, але вона настає лише після того, як людина з'явилася хоча б один раз до військкомату. Це відбувається після того, як їй видано повістку на відправлення.