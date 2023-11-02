Ездить в больницу больше не нужно — в Украине полноценно заработала электронная очередь для ВВК

Военно-врачебная комиссия. Иллюстративное фото: портал "Милитарный"

Электронная очередь на ВВК уже доступна всем военнослужащим в военных поликлиниках. Сообщается, что ее внедрение в военных поликлиниках произошло еще весной.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Сообщается, что записаться на прохождение комиссии ВЛК и профильных специалистов на конкретную дату и время через электронную очередь можно как в регистратуре медучреждения, так и удаленно в начмеда воинской части.

"В течение последнего месяца около половины пациентов военных поликлиник записались для прохождения ВЛК удаленно и заранее", — говорят в Минобороны.

Пока сервис развернут во всех военных поликлиниках, где можно пройти амбулаторное ВЛК без госпитализации, а наиболее активно приложением "єЧерга" пользуются в Киеве, Одессе, Днепре и Виннице. В оборонном ведомстве говорят: целью выступает привлечение всех начмедов воинских частей ВСУ к использованию сервиса для заблаговременной записи на ВВК.

"Одно из основных преимуществ – для военных исчезает потребность приезжать в поликлинику на 8 утра и целый день ждать приема к нужному врачу", — не скрывают положительных эмоций в оборонном ведомстве.

На основе записей и прохождения военно-врачебной комиссии представители заведений анализируют данные по загруженности и дефициту специалистов. И в случае необходимости ищут дополнительных профильных специалистов как среди мобилизованных медиков, так и среди гражданских специалистов.

Доступ к "єЧерга" открыт для всех начмедов. Для того чтобы военнослужащие получили возможность записываться через "єЧерга", начмед должен обратиться в учреждение здравоохранения, в зоне подчинения которого находится подразделение, и получить от него инструкцию для последующей регистрации. После этого для него открывается кабинет, через который он сможет записывать военнослужащих на ВВК и на прием к врачам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине запустили электронный реестр военнообязанных. В то же время в Минобороны планируют покупать крупы и хлеб для ВСУ отдельно от каталога с целью удешевить продукты.